Самарский изготовитель автомобильных жгутов улучшил показатели в рамках нацпроекта "Производительность труда"

В губернии продолжается реализация национального проекта "Производительность труда", утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным. Так, в компания "Автомобильные Системы и Технологии/СКК" ("АСТех/СКК", Чапаевск) внедрены методики бережливого производства.
В ходе пилотного проекта, направленного на оптимизацию потока создания ценности при производстве жгутов проводов системы зажигания Lada Vesta, были достигнуты определенные улучшения. Время протекания процесса сократилось на 43%, незавершенное производство — на 27%. При этом выработка возросла на 10%.
Особое внимание было уделено снижению материалоемкости производства. В результате изменения конструкции отдельных заготовок и исключения лишних технологических операций удалось сократить затраты основных и вспомогательных материалов. Эти изменения позволили компании "АСТех/СКК" снизить себестоимость продукции и повысить рентабельность.
При поддержке экспертов РЦК, сотрудники компании прошли обучение по различным программам, включая "Основы бережливого производства", "Производственный анализ", "Методика решения проблем".
"Применение инструментов бережливого производства в пилотном проекте— это только начало. Мы видим потенциал для дальнейшего роста. В планах компании — масштабирование достигнутых результатов и тиражирование успешных практик на другие производственные потоки и дальнейшее повышение эффективности производства", — отметил Николай Пытьев, менеджер по непрерывным улучшениям компании "АСТех/СКК".
Оператором нацпроекта "Производительность труда" в области является Региональный центр компетенций. Он оказывает поддержку предприятиям региона в повышении их производительности. Комплексный подход, включающий обучение, консультации и практическую помощь, позволяет добиться результатов в кратчайшие сроки. 180 самарских компаний области благодаря нацпроекту улучшают производство, помогая тем самым обеспечивать технологический суверенитет страны.
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.