Самарский изготовитель автомобильных жгутов улучшил показатели в рамках нацпроекта "Производительность труда"

В губернии продолжается реализация национального проекта "Производительность труда", утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным. Так, в компания "Автомобильные Системы и Технологии/СКК" ("АСТех/СКК", Чапаевск) внедрены методики бережливого производства.

В ходе пилотного проекта, направленного на оптимизацию потока создания ценности при производстве жгутов проводов системы зажигания Lada Vesta, были достигнуты определенные улучшения. Время протекания процесса сократилось на 43%, незавершенное производство — на 27%. При этом выработка возросла на 10%.

Особое внимание было уделено снижению материалоемкости производства. В результате изменения конструкции отдельных заготовок и исключения лишних технологических операций удалось сократить затраты основных и вспомогательных материалов. Эти изменения позволили компании "АСТех/СКК" снизить себестоимость продукции и повысить рентабельность.

При поддержке экспертов РЦК, сотрудники компании прошли обучение по различным программам, включая "Основы бережливого производства", "Производственный анализ", "Методика решения проблем".

"Применение инструментов бережливого производства в пилотном проекте— это только начало. Мы видим потенциал для дальнейшего роста. В планах компании — масштабирование достигнутых результатов и тиражирование успешных практик на другие производственные потоки и дальнейшее повышение эффективности производства", — отметил Николай Пытьев, менеджер по непрерывным улучшениям компании "АСТех/СКК".

Оператором нацпроекта "Производительность труда" в области является Региональный центр компетенций. Он оказывает поддержку предприятиям региона в повышении их производительности. Комплексный подход, включающий обучение, консультации и практическую помощь, позволяет добиться результатов в кратчайшие сроки. 180 самарских компаний области благодаря нацпроекту улучшают производство, помогая тем самым обеспечивать технологический суверенитет страны.



