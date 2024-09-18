В Тольятти завершился фестиваль народной музыки "Встреча Волги и Дона"

Миссия совместного проекта Тольяттинской и Донецкой филармоний, реализованного при поддержке Министерства культуры РФ, заключалась в продвижении искусства игры на русских народных музыкальных инструментах в городах и селах Самарской области.

1600 км преодолели музыканты из Донецка по дороге в Тольятти.Русский оркестр Тольяттинской государственной филармонии и Молодежный оркестр народных инструментов Донецкой филармонии, встретившись 27 августа, буквально за несколько дней напряженных репетиций сумели слиться в единый мощный коллективпод руководством двух дирижеров — заслуженного артиста Самарской области Василия Кормишина и Александра Малиновского. Так родился новый, объединенный оркестр двух филармоний "Волга-Дон".

Оркестранты и два ансамбля солистов проехали более 1400 км по Самарской области, исполнили десятки композиций, выступили в девяти городах и селах губернии, провели 12 концертов и мастер-классы по игре на народных инструментах (балалайка, баян, домра), подарили слушателям фееричные гала-концерты.

Концертный марафон охватил огромную аудиторию в возрасте от семи до 75 лет. В общей сложности на концертах в Тольятти, Самаре, Похвистнево, Хрящевке, Жигулевске, Сызрани, Кинеле, Пискалах, Отрадном побывали 5184 зрителя. А музыканты за две недели плотного сотрудничества получили незабываемые впечатления как в творчестве, так и в общении.

Музыканты из Донецка увезут в своих сердцах воспоминания о культурных достопримечательностях Самарского края: уникальном в современной истории Замке Гарибальди в с. Хрящевка, Краеведческом музее Тольятти и Музее истории с. Винновка и обители Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря, обзорной теплоходной экскурсии по Волге — Жигулевскому морю.

Но более всего впечатлений осталось у зрителей — социальные сети буквально взрывались восторженными комментариями после каждого концерта в каждом населенном пункте, где выступал Оркестр народных инструментов "Волга-Дон".