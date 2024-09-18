В Алексеевском и Ставропольском районах временно отключат свет 19 и 20 сентября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

19.09.2024 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Алексеевский район:

с. Алексеевка (ул. Советская, ул. Садовая, ул. Титова, ул. Первомайская, ул. Непряхина, ул. Ленинская)

19.09.2024 года с 10-00 до 11-00 и с 16-00 до 17-00 по 30 мин (местного времени):

Ставропольский район:

с. Верхнее Санчелеево;

19.09.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Верхнее Санчелеево (ул. Вечканова, ул. Мира, ул. Чапаева, ул. Макарова, ул. Полевая, ул. Кооперативная);

19.09.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мусорка (ул. Фрунзе, ул. Почтовая);

19.09.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мусорка (ул. Лапшова, ул. Партизанская, ул. Первомайская, ул. Озерная);

20.09.2024 года с 10-00 до 16-00 (время местное):

Ставропольский район:

с. Мусорка (ул. Фрунзе, ул. Почтовая);

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.