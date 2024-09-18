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Страхование Финансы

Самым опасным для туристов регионом летом 2024 стал Краснодарский край, самый безопасный — соседний Северный Кавказ: аналитика ВСК

САМАРА. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Отдыхать этим летом за рубежом было намного опаснее, чем в России — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК.

Так, на отечественные курорты приходится не более 7% обращений по страхованию путешественников. Для сравнения, в прошлом году этот показатель был равен 15%. Среди популярных туристических направлений 80% происшествий было зафиксировано в Краснодарском крае (88%и в прошлом году), а самый безопасный отдых был на Северном Кавказе — не более 3,7% ЧП (4,5% в прошлом году).

По данным Страхового Дома ВСК, 46% обращений по страхованию путешественников этим летом фиксировалось в августе, 35% — в июле и только 19% в июне.

Самыми "опасными" городами для отдыха летом стали:

  • Адлер (пригород Сочи) — 41% летних ЧП
  • Сочи — 21%
  • Лоо (пригород Сочи) — 9%
  • Санкт-Петербург — 8,5%
  • Вардане (пригород Сочи) — 2,3%

Самые "безопасные" среди популярных туристических городов в 2024 году:

  • Геленджик — 1,4%
  • Кисловодск — 1,2%
  • Москва — 1,2%
  • Туапсе — 0,7%
  • Домбай — 0,4%

В целом же на курорты Краснодарского края пришлось 80% обращений по туристическому страхованию летом. Самые частые причины — проблемы с ЖКТ (в частности обострения гастрита, отравления) и ЛОР-заболевания (синуситы, отиты, фарингиты и пр.).

В Санкт-Петербурге люди чаще всего обращались за помощью в связи с ЛОР-заболеваниями, а также травмами (переломы, ушибы, растяжения).

Одним из самых безопасных регионов для летнего отдыха по итогам летнего сезона стал Северный Кавказ, на него пришлось суммарно до 3,7% страховых случаев, большинство было зафиксировано во время отдыха в Ессентуках (2,2%) и Пятигорске (2,2%). Туристы тут чаще всего сталкивались с различными ОРВИ, а также травмами и растяжениями.

Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в топ-5 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 33 млн человек и 500 тыс. организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских агентств: "ruAA" по версии рейтингового агентства "Эксперт РА", АА (RU) по версии АКРА, АА+.ru по версии НКР. Сайт: www.vsk.ru.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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