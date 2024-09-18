Самым опасным для туристов регионом летом 2024 стал Краснодарский край, самый безопасный — соседний Северный Кавказ: аналитика ВСК

Отдыхать этим летом за рубежом было намного опаснее, чем в России — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК.

Так, на отечественные курорты приходится не более 7% обращений по страхованию путешественников. Для сравнения, в прошлом году этот показатель был равен 15%. Среди популярных туристических направлений 80% происшествий было зафиксировано в Краснодарском крае (88%и в прошлом году), а самый безопасный отдых был на Северном Кавказе — не более 3,7% ЧП (4,5% в прошлом году).

По данным Страхового Дома ВСК, 46% обращений по страхованию путешественников этим летом фиксировалось в августе, 35% — в июле и только 19% в июне.

Самыми "опасными" городами для отдыха летом стали:

Адлер (пригород Сочи) — 41% летних ЧП

Сочи — 21%

Лоо (пригород Сочи) — 9%

Санкт-Петербург — 8,5%

Вардане (пригород Сочи) — 2,3%

Самые "безопасные" среди популярных туристических городов в 2024 году:

Геленджик — 1,4%

Кисловодск — 1,2%

Москва — 1,2%

Туапсе — 0,7%

Домбай — 0,4%

В целом же на курорты Краснодарского края пришлось 80% обращений по туристическому страхованию летом. Самые частые причины — проблемы с ЖКТ (в частности обострения гастрита, отравления) и ЛОР-заболевания (синуситы, отиты, фарингиты и пр.).

В Санкт-Петербурге люди чаще всего обращались за помощью в связи с ЛОР-заболеваниями, а также травмами (переломы, ушибы, растяжения).

Одним из самых безопасных регионов для летнего отдыха по итогам летнего сезона стал Северный Кавказ, на него пришлось суммарно до 3,7% страховых случаев, большинство было зафиксировано во время отдыха в Ессентуках (2,2%) и Пятигорске (2,2%). Туристы тут чаще всего сталкивались с различными ОРВИ, а также травмами и растяжениями.