На трассе М-5 под Сызранью пострадал водитель съехавшей в кювет "Газели"

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В четверг, 19 сентября, в 2:50 на 915 км трассы М-5 в Сызранском районе произошел съезд автомобиля "Газель" в кювет, об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС