"Жигулевские выходные" вошли в ТОП лучших национальных туристических маршрутов России

18 сентября на форуме-выставке по туризму ОТДЫХ Leisure состоялась презентация национального туристического маршрута "Жигулевские выходные". В этот же день наградили ТОП лучших национальных туристических маршрутов России — выбор индустрии. Национальный туристический маршрут "Жигулевские выходные" от ведущего туроператора Самарской области Туроператорской компании "Центр туристических программ "Пилигрим" был признан лучшим туристическим продуктом в номинации "Драйвер региона".

Врио министра туризма Самарской области Артур Абдрашитов совместно с представителями ведущих туроператорских компаний региона рассказал, что сегодня национальный туристический маршрут "Жигулевские выходные" является главной программой для путешествий по Самарской области. "Если говорить о наиболее востребованных туристических маршрутах, то тут, безусловно, нужно отметить национальный туристский маршрут "Жигулевские выходные". Отправляясь в четырехдневное путешествие по маршруту "Жигулевские выходные", туристы могут быть уверены — отдых будет насыщенным и подарит целую коллекцию эмоций. Приглашаем всех в Самарскую область!", — прокомментировал глава областного минтура.

Маршрут "Жигулевские выходные" включает в себя посещение Сызрани, Тольятти и Самары и позволяет туристам за 4 дня познакомиться с основными достопримечательностями региона, включая Самарскую Луку — биосферный резерват, входящий в список ЮНЕСКО, и Жигулевские горы.

Маршрут наполнен самыми интересными активностями: осмотр коллекции живописи Художественного музея Самары, и посещение единственной городской усадьбы в Самаре с "погружением" в детство писателя Алексея Толстого, дегустация "Жигулевского", концепты и раритеты АвтоВАЗа в Тольятти, потрясающая Волга и Жигулевские горы на Самарской Луке, неоготический замок Гарибальди на берегу Волги, мастер-класс по приготовлению местного торта "Паутинка", колокольный звон с башни Кремля в Сызрани.

Эксперты туристической отрасли неоднократно отмечали растущий интерес к Самарскому региону. Так, только в первом полугодии 2024 года туристический поток на территории Самарской области составил 2 млн 357 тыс. чел., что на 41,1% больше аналогичного периода прошлого года. Бренд "национальный туристический маршрут" — это гарантия высоких стандартов качества, комфорта и безопасности. И признание профессиональным сообществом самарского маршрута "Жигулевские выходные" в числе лучших по стране подтверждает, что Самарская область укрепляет свои позиции в качестве востребованного направления.