Самарская прокуратура проверит качество благоустройства Ерик Парка

Сотрудники прокуратуры Куйбышевского района Самары выехали с проверкой в Ерик Парк.
Надзорное ведомство вместе с Народным фронтом проверит качество выполненных работ при благоустройстве территории. По результатам этой проверки прокуратура даст оценку действиям подрядчика и органов местного самоуправления.
Ранее местные жители пожаловались, что некоторые элементы не так давно открывшегося парка уже требуют ремонта.
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Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.