Самарская прокуратура проверит качество благоустройства Ерик Парка

Сотрудники прокуратуры Куйбышевского района Самары выехали с проверкой в Ерик Парк.

Надзорное ведомство вместе с Народным фронтом проверит качество выполненных работ при благоустройстве территории. По результатам этой проверки прокуратура даст оценку действиям подрядчика и органов местного самоуправления.

Ранее местные жители пожаловались, что некоторые элементы не так давно открывшегося парка уже требуют ремонта.