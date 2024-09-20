16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
От партнеров Владимира Аветисяна требуют вернуть иномарки и бывшие активы "Окской судоверфи" Появился график поставок новых трамваев в Самару Суд обязал мэрию Самары расселить три дома под застройку у стадиона "Заря" В Самаре выставили на продажу ресторан "Старый замок" В Самарской области увеличат тарифы на техосмотр автомобилей

Экономика и бизнес

От партнеров Владимира Аветисяна требуют вернуть иномарки и бывшие активы "Окской судоверфи"

САМАРА. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 11
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В рамках банкротства ООО "СпецРезерв" конкурсный управляющий оспорил сделки предприятия с физическими и юридическими лицами. В их числе оказались гендиректор ООО "Самарская электросетевая компания" Евгений Розенцвайг, руководитель ООО "Альянс-Менеджмент" Данил Либуркин и связанное с бизнесом Владимира Аветисяна ООО "Астон".

Фото: скриншот с yandex.ru/maps

ООО "СпецРезерв" зарегистрировано в Самаре, имело производственную площадку в Навашино Нижегородской области на территории "Окской судоверфи": три земельных участка и пять зданий. Согласно ИАС Seldon.Basis, "СпецРезерв" занималось оптовой торговлей прочими машинами и оборудованием.

По адресу производства работал мебельный цех, а компания владела правом на использование товарного знака Toris (под этой маркой продается мебель для спальни и матрасы), который принадлежит ООО "Производственная Компания "Торис-Групп". Последнее приобрело производственные площадки в Навашино у АО "Окская судоверфь" в 2007 году.

В ходе банкротства "Торис-Групп" в 2020 г. "СпецРезерв" выкупил на торгах производственную площадку за 37,5 млн рублей. В том же году организация продала актив ООО "Астон", которое занимается производством мебели. Гендиректором в обеих компаниях на тот момент выступал Александр Гольдштейн. В 2023 г. из состава собственников предприятия вышли Евгений Розенцвайг и Данил Либуркин.

В 2022 г. в отношении самого ООО "СпецРезерв" была введена процедура наблюдения. До банкротства организация также успела продать Mini Cooper Works, Mercedes-AMG, Toyota Land Cruiser 150. Владельцем первых двух иномарок стал Евгений Розенцвайг. 

Конкурсный управляющий банкрота оспорил сделки в арбитражном суде. Кроме того, потребовал с Данила Либуркина вернуть в кассу "СпецРезерва" 12,5 млн рублей. В сентябре суд обязал ООО "Астон" передать объекты недвижимости в Нижегородской области "СпецРезерву". По другим сделкам решение еще не принято.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №27

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Алекс Ворон 18 сентября 2024 09:18 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!

Анатолий Илларионов 17 сентября 2024 15:08 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.

Ильдар Нуреев 13 сентября 2024 15:59 Для Самары заказали 71 трамвай на 8,5 млрд рублей

То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Gleb Petrov 07 сентября 2024 16:10 В Самаре на месте леса за онкоцентром может появиться ЖК

Совсем всё уже хотят загубить, столько развалин по Самаре сноси и строй, нет надо природу загубить...

Фото на сайте

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

В Самарской области прошел День Поля-2024

В Самарской области прошел День Поля-2024

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6