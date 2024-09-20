От партнеров Владимира Аветисяна требуют вернуть иномарки и бывшие активы "Окской судоверфи"

В рамках банкротства ООО "СпецРезерв" конкурсный управляющий оспорил сделки предприятия с физическими и юридическими лицами. В их числе оказались гендиректор ООО "Самарская электросетевая компания" Евгений Розенцвайг, руководитель ООО "Альянс-Менеджмент" Данил Либуркин и связанное с бизнесом Владимира Аветисяна ООО "Астон".

ООО "СпецРезерв" зарегистрировано в Самаре, имело производственную площадку в Навашино Нижегородской области на территории "Окской судоверфи": три земельных участка и пять зданий. Согласно ИАС Seldon.Basis, "СпецРезерв" занималось оптовой торговлей прочими машинами и оборудованием.

По адресу производства работал мебельный цех, а компания владела правом на использование товарного знака Toris (под этой маркой продается мебель для спальни и матрасы), который принадлежит ООО "Производственная Компания "Торис-Групп". Последнее приобрело производственные площадки в Навашино у АО "Окская судоверфь" в 2007 году.

В ходе банкротства "Торис-Групп" в 2020 г. "СпецРезерв" выкупил на торгах производственную площадку за 37,5 млн рублей. В том же году организация продала актив ООО "Астон", которое занимается производством мебели. Гендиректором в обеих компаниях на тот момент выступал Александр Гольдштейн. В 2023 г. из состава собственников предприятия вышли Евгений Розенцвайг и Данил Либуркин.

В 2022 г. в отношении самого ООО "СпецРезерв" была введена процедура наблюдения. До банкротства организация также успела продать Mini Cooper Works, Mercedes-AMG, Toyota Land Cruiser 150. Владельцем первых двух иномарок стал Евгений Розенцвайг.

Конкурсный управляющий банкрота оспорил сделки в арбитражном суде. Кроме того, потребовал с Данила Либуркина вернуть в кассу "СпецРезерва" 12,5 млн рублей. В сентябре суд обязал ООО "Астон" передать объекты недвижимости в Нижегородской области "СпецРезерву". По другим сделкам решение еще не принято.