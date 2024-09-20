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Экономика и бизнес

Эксперты Холдинга Т1 стали участниками международного технологического конгресса

МОСКВА. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Эксперты Холдинга Т1, одного из лидеров российского ИТ-рынка, приняли участие в международном технологическом конгрессе, который прошел 17–19 сентября в Подмосковье. Главными темами мероприятия стали переход к экономике данных, перспективы создания решений на основе искусственного интеллекта, особенности подготовки кадров, вопросы кибербезопасности и сотрудничества со странами БРИКС.

Холдинг Т1 представили Дмитрий Красовский, генеральный директор Т1 Цифровая Академия, Игорь Душа, директор портфеля решений экосистемы в области информационной безопасности НОТА КУПОЛ, и Ольга Никитина, ведущий бизнес-эксперт по устойчивому развитию направления Т1 Искусственный интеллект. В своих выступлениях спикеры осветили перспективы и вызовы развития ИТ-образования, разработку отечественных решений в области кибербезопасности и новые управленческие подходы.

Дмитрий Красовский принял участие в сессии "Академическое сотрудничество в области ИТ-образования в странах БРИКС+", посвященной обмену опытом в области развития квалифицированных кадров, и поделился наблюдениями о перспективах партнерства и создания совместных образовательных проектов между Россией и Индией.

"Сегодня все более очевидным становится интерес обоих государств к внутренним рынкам друг друга, и именно сфера образования может стать одной из самых перспективных для дальнейшего взаимодействия. Так, Индия уже располагает эффективной системой обучения ИТ-специалистов — за период от шести месяцев до двух лет студенты приобретают необходимый опыт и навыки. С другой стороны, наши программы в Т1 Цифровая Академия создаются с опорой на уникальную экспертизу ведущих экспертов отрасли — сотрудников Холдинга Т1, поэтому и нам, и иностранным коллегам есть, чему поучиться", — заключил Дмитрий Красовский, генеральный директор Т1 Цифровая Академия.

Игорь Душа выступил спикером сессии "Российские решения в кибербезопасности. Лучшие практики". В ходе дискуссии обсуждались актуальные киберугрозы и стратегии обеспечения информационной безопасности. Спикер рассказал об основных проблемах безопасной разработки и новых решениях, которые помогают с ними справиться. Кроме того, эксперт отметил необходимость автоматизации ряда процессов ИБ, а также рассказал об инструментах для управления системами в крупных сетевых инфраструктурах.

"В России существует ряд ниш в ИБ, которые до недавнего времени слабо покрывались отечественными решениям. В частности, не до конца закрыты потребности в системах управления политиками межсетевого экранирования, контролем доступа к сети, рядом решений для обеспечения безопасной разработки, а также широко обсуждаемыми высокопроизводительными межсетевыми экранами. Мы в Холдинге Т1 сфокусировались на ряде актуальных задач: управлении крупной сетевой инфраструктурой и межсетевыми экранами, обеспечении безопасности контейнерных сред и автоматизации контроля исполнения требований ИБ. Сегодня в портфеле Холдинга Т1 есть продукты для решения каждой из этих задач", — прокомментировал Игорь Душа, директор портфеля решений экосистемы в области информационной безопасности НОТА КУПОЛ.

Ольга Никитина в ходе сессии "Специфика оценки социально-экономических, экологических и управленческих воздействий ИТ-решений" отметила, что результаты устойчивого цифрового развития трактуются компаниями по-разному, и выделила несколько подходов для их определения.

"Прежде всего, можно оценить экономические и управленческие эффекты. Например, за счет внедрения ИИ-помощников автоматизируются рутинные задачи, что позволяет значительно повысить производительность труда. Применение технологий способно оказать значительное влияние и на решение социальных задач. Все чаще новые инструменты используются предприятиями на благо сотрудников: для мониторинга их физического состояния и здоровья, а также снижения возможных рисков и минимизации опасных работ. Таким образом, ИИ постепенно становится незаменимым элементом устойчивого развития и конкурентоспособной бизнес-стратегии", — отметила Ольга Никитина, ведущий бизнес-эксперт по устойчивому развитию направления Т1 Искусственный интеллект, Холдинг Т1.

Международный Технологический Конгресс — федеральная площадка, которая ежегодно объединяет профессионалов индустрии ПО и электроники. В этом году деловая программа мероприятия включала более 60 событий, которые посетили сотни специалистов.

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