В Ставропольском, Клявлинском и Волжском районах временно отключат свет с 21 по 27 сентября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

21.09.2024 года с 09-00 до 20-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Сосновый Солонец (ул. Советская);

22.09.2024 года с 09-00 до 20-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Лбище (ул. Береговая, ул. Центральная, Луговой проезд);

23.09.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Черный Ключ

23.09.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Зеленый Ключ

23.09.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Абдикеево

23.09.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Тимофеевка (кроме ул. Лучистая, ул. Молодежная, ул. Рябиновая, ул. Покровская, ул. Северная, ул. Суворова, ул. Чкалова)

23.09.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мусорка (ул. Почтовая, ул. Спортивная, ул. Аптечная);

24.09.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мусорка (ул. Почтовая, ул. Фрунзе);

24.09.2024 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

п. Рассвет

24.09.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Черный Ключ

24.09.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Зеленый Ключ

24.09.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Абдикеево

24.09.2024 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Подгоры (ул. Кавалеров Славы);

25.09.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мусорка (ул. Почтовая, ул. Фрунзе);

25.09.2024 года с 10-00 до 16-00 (время местное):

Ставропольский район:

с. Мусорка (ул. Почтовая, ул. Фрунзе);

25.09.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Черный Ключ

25.09.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Зеленый Ключ

25.09.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Абдикеево

26.09.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Черный Ключ

26.09.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Зеленый Ключ

26.09.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Абдикеево

26.09.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мусорка (ул. Центральная, ул. Луговая, ул. Строителей, ул. Тополиная, ул. Есенина);

27.09.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мусорка (ул. Центральная, ул. Луговая, ул. Строителей, ул. Тополиная, ул. Есенина);

27.09.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Черный Ключ

27.09.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Зеленый Ключ

27.09.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Абдикеево

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.