В Самарской области пройдет фестиваль исторической памяти "Русь. Эпоха объединения"

В воскресенье, 22 сентября, с 11:00 до 18:00 в окрестностях с. Старый Буян Самарской области пройдет ежегодный фестиваль исторической памяти "Русь. Эпоха объединения".
Его основная идея - пробудить интерес к истории Родины у детей и молодежи, напомнить обществу об этнической уникальности народов, живущих в Самарской области, и познакомить с их культурными традициями в интерактивной форме.
С 2006 г. фестиваль существенно влияет на развитие в Самарской области культурного туризма и добровольчества.
В этом году гостей фестиваля ожидают выступления артистов, интерактивные площадки и конкурсы: стрельба из лука, метание ножей, кулачные бои, народные забавы, показательный бой реконструкторов от клуба "Железный век" и молодецкие забавы с воеводой Евгением Макловым.
Музейный шатер представит предметы быта того времени, репродукции картин. "Город мастеров" представит ярмарку ремесленников и проведет мастер-классы по различным видам ремесел: изделия из кожи, гончарное мастерство, войлоковаляние, изделия из лозы, роспись игрушки из дерева и многое другое. Посетителей фестиваля ожидают Игры "Форд-Буян" и шоу-программа современных фольклорных коллективов народов Самарской области, выступление фольклорного ансамбля Самарской традиции "Заигрыши" Самарского государственного института культуры под руководством Т.А.Мачкасовой, хоровод всех участников и гостей фестиваля.
В завершение программы зрителей ждет театрализованное представление с элементами реконструкции исторических событий "Сон Тамерлана".
Фестиваль собирает много гостей, сюда приезжают семьями. В 2024 году, объявленном президентом РФ Владимиром Путиным Годом семьи, на семейном формате организаторы делают особый акцент. На фестивале будет работать детская площадка, в мастер-классах можно будет принять участие всей семьей, а также всей семьей отведать разнообразные блюда национальной кухни.
Фестиваль проводится при поддержке Фонда президентских грантов. Также проект поддерживают правительство Самарской области, министерство туризма Самарской области, Общественная палата Самарской области, Туристский информационный центр Самарской области, администрация Красноярского района, Самарское областное отделение ВОО "РГО", Дом дружбы народов, СГИК, АНО КДР "У-РА", МАК Групп, СЭР "Ратибор", Инклюзивный ресурсный центр. Организатор Фестиваля - Фонд "Патриотическая Волна".
Фестиваль пройдет на территории базы отдыха "Ратибор" рядом с с. Старый Буян Красноярского района Самарской области. Вход свободный.
22 сентября в 9:00 от Трэвел-кафе "Ягоза" (Самара, ул. Фрунзе, 126) на фестивальную площадку отправится туристический автобус с экскурсоводом. Дополнительную информацию по бронированию мест и условиям приобретения билетов на туристический автобус можно уточнить по телефонам: 8 846 333-30-11, 8-996-729-04-70.
Последние комментарии
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!