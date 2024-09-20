Самарца, которого разыскивали за убийство в Ясском переулке, отправили под стражу

В Самаре отправили под стражу 62-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Напомним, 16 сентября в доме по адресу пер. Ясский, 10 нашли тело 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. В связи с этим возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство") и объявили в розыск 62-летнего подозреваемого.

Теперь предполагаемого убийцу задержали. Следствие полагает, что подозреваемый в гостях у знакомого поссорился с потерпевшим и два раза ударил его ножом в грудь. Мужчина скончался на месте.