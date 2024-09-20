Приволжский транспортный прокурор 26 сентября проведет прием граждан

В четверг, 26 сентября, приволжский транспортный прокурор Дмитрий Конош проведет прием жителей Самарской области по вопросам, связанным с функционированием воздушного, внутреннего водного и железнодорожного транспорта, а также с перемещением товаров через границу Евразийского экономического союза.

Прием пройдет в формате видеоконференции с 15:00 по московскому времени в здании Куйбышевской транспортной прокуратуры (Самара, ул. Чернореченская, 2/1).

Для полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, надзорное ведомство советует заблаговременно подготовить заявление с указанием основных доводов; в случае, если заявитель ранее обращался в органы прокуратуры или иные органы государственной власти, приобщить к заявлению копии ответов.

Заявителям при себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

По вопросам личного приема необходимо обращаться по телефону 8 (846) 336-15-16.