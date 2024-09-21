В Тольятти дорожный конфликт закончился ограблением

В Автозаводский районный суд Тольятти отправилось уголовное дело 46-летнего местного жителя, обвиняемого в грабеже. Об этом сообщает районная прокуратура.

По версии следствия, днем 17 июня 2024 г. потерпевший ехал в поликлинику по ул. Заставной. В какой-то момент водитель попутной Lada Granta начал обгонять, сигналить, махать руками. Ему не нравилось, что тольяттинец едет слишком медленно. Потерпевший сходил в больницу, а когда выезжал с парковки, путь ему преградил водитель той самой Lada Granta.

Агрессивный автомобилист открыл дверь машины оппонента, начал ругаться и схватил с сиденья телефон стоимостью 60 тыс. руб. и сумку. Затем нападавший несколько раз ударил владельца машины, чтобы тот отпустил свои вещи. Потом подозреваемый уехал на своем автомобиле сторону с. Ягодное.

Когда жертва написала заявление, дорожный дебошир сам пришел в полицию, написал явку с повинной и отдал украденный телефон.