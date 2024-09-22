Мужчина погиб под колесами легковушки на трассе под Самарой

В субботу, 21 сентября, на дороге "Урал - Муханово" в Кинель-Черкасском в 21:50 районе 31-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 на 62 км трассы сбил мужчину, который двигался по краю проезжей части в попутном направлении, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.