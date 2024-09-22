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Баскетбол Спорт

БК "Самара" уступил "Уралмашу" — 79:92.

САМАРА. 22 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В первом матче нового сезона "Самара" на своей площадке уступила "Уралмашу" — 79:92.

Три промаха, три потери — и 0:13 на табло после четырех сыгранных минут. Впрочем, болельщики быстро пришли в себя и погнали хозяев вперед. Стоило Ронни Харреллу реализовать два штрафных — и самарцы устремились в погоню, выдав двухминутный рывок 14:5. А к концу стартового периода практически нагнали соперника: 21:22. Но чтобы выйти вперед, нашей команде понадобились еще четыре минуты уже во втором периоде: 28:27 после трехи от Брендана Адамса. Но по итогам залихватской перестрелки, в которую превратилась десятиминутка, "Уралмаш" сохранил лидерство — 44:49 к большому перерыву.

А за половину третьего периода гости, которых не смутили два эффектных данка от Хейдена Далтона, организовав ускорение 10:2, удвоили свое преимущество — 56:66. Нападение хозяев работало с перебоями, разница в счете достигала "-14", а в заключительной четверти — и "-15". Мини-рывок 5:0 ситуацию не исправил: гости по-прежнему держали двузначную дистанцию. Хейден Далтон и Ронни Харрелл еще порадовали болельщиков и данками, и трехами — но "Самара" так и не смогла переломить ситуацию и хотя бы затянуть "заводчан" в концовку.

Следующий матч "Самара" проведет 26 сентября в Казани.

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Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

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Молодцы! Красные крылья так держать!

Женя К 26 апреля 2014 12:59 Баскетболисты "Самары-СГЭУ" уступили команде "АлтайБаскет" - 93:99

Домашние стены помогают всегда.

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