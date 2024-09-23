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Экономика и бизнес

В Самаре пройдет выставка-форум "Промышленный салон"

САМАРА. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 25 по 27 сентября 2024 года на площадке выставочного комплекса "Экспо-Волга" в преддверии Дня машиностроителя будет проходить выставка-форум "Промышленный салон".

Ежегодно на протяжении более 20 лет "Промышленный салон" объединяет как крупные предприятия, так и предприятия среднего и малого бизнеса. За этот период более 3000 предприятий смогли найти деловых партнеров, повысить свой уровень квалификации и кооперации с другими предприятиями.

Актуальность проведения выставки в этом году подтверждается активными заявками на участие как от предприятий Самарской области, так и других регионов.

Выставка этого года поделена на тематические блоки и представлена ретроспективно: в ней принимают участие, как предприятия, которые внесли особый вклад в развитие региона и уже вошли в историю отечественной экономики, так и молодые, динамично развивающиеся предприятия нового типа.

"Самарская область — один из ведущих регионов в России, где доминируют все основные технологические отрасли: автомобильная промышленность, авиастроение, нефтехимия. Глава Самарского региона Вячеслав Федорищев является председателем комиссии Госсовета по направлению "Промышленность", поэтому консолидация усилий и обмен опытом в рамках выставки поможет эффективно реализовать регионам нацпроекты, а также сформулировать совместные решения отраслевых задач", — отметил генеральный директор ВК "Экспо-Волга" Андрей Левитан.

В выставке принимают участие ведущие промышленные предприятия России. В рамках Форума запланированы деловые мероприятия разных форматов: Ярмарка межрегиональных коопераций, бизнес-завтраки, b2b-совещания, выездные мероприятия на предприятия и многое другое.
Зарегистрироваться на выставку можно прямо сейчас.

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АПК&Пищепром №27

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Последние комментарии

Алекс Ворон 18 сентября 2024 09:18 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!

Анатолий Илларионов 17 сентября 2024 15:08 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.

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То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.

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Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Gleb Petrov 07 сентября 2024 16:10 В Самаре на месте леса за онкоцентром может появиться ЖК

Совсем всё уже хотят загубить, столько развалин по Самаре сноси и строй, нет надо природу загубить...

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