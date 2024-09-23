В Самаре представили книгу о заключенных, ушедших на СВО

В минувшую субботу, 21 сентября, петербургский поэт, служивший в ЧВК "Вагнер", Павел Шабрин представил в Самаре книгу "Проект "К" - о заключенных, ушедших добровольцами на специальную военную операцию.

На мероприятии собрались самарские "вагнеровцы", также приехал главный герой книги - Максим Китанин с позывным "Титаник", инициатор призыва заключенных на службу.

Как можно понять из книги, детство Максима Китанина - 40-летнего жителя Казани - было нелегким, и потому, наверное, в нем поселилось жгучее желание получить краповый берет. Призванный на срочную службу, приложив массу усилий в физподготовке, парень невысокого роста свою мечту таки осуществил. И в составе спецназа МВД он прошел боевые действия на Кавказе.

После мобилизации его пригласили работать в службу безопасности газозаправочной компании, где он и получил первую судимость - за открытие опасного предприятия без соответствующего разрешения. За небольшим условным сроком последовал приговор по статье "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов". Но серьезные восемь лет лишения свободы Китанин получил после того, как борцы с незаконным оборотом наркотиков в ходе контрольной закупки изъяли у него 100 граммов гашиша.

К началу СВО Максим Китанин уже отбыл половину срока, но написал президенту прошение предоставить ему возможность защищать Родину. Из Кремля ему ответили - нет подходящего правового механизма. Он обращался в Министерство обороны и другие силовые ведомства, но везде получал отказ.

Весной к нему в колонию приехали вербовщики из ЧВК "Вагнер", чтобы проверить серьезность его намерений. Китанин доложил им, что с ним без каких-либо условий готовы пойти на воинскую службу еще около полусотни сидельцев. И в следующий раз соратник Евгения Пригожина с позывным "Ратибор" приехал на зону уже с необходимыми бумагами.

Отработав первый контракт и съездив к детям, Максим Китанин подписал второй.

На встречу со своим командиром приехали из области два брата Артур и Рафик Гульбандяны. Тогда они просто ушли воевать добровольцами. Ни отца, ни матери на тот момент у них уже не было. Следом за ними пошел и третий брат, но он не вернулся с СВО. Артур рассказал корреспонденту портала "Волга Ньюс" как ему разорвало ногу, при этом он не потерял сознания и все это наблюдал. Конечность, разумеется, пришлось ампутировать. Сейчас Артур - капитан самарской команды по следж-хоккею.