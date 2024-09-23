Самарские нефтяники провели субботник в Ботаническом саду

Сотрудники АО "Самаранефтегаз", дочернего общества НК "Роснефть", в рамках Всемирной акции "Мы чистим мир" провели субботник на территории Ботанического сада Самарского университета. Совсем скоро самарский памятник природы будет праздновать солидный юбилей. К 100-летию сада принято решение посадить 100 новых хвойных растений. Уникальная экспозиция новых редких видов в дальнейшем будет высаживаться на том участке, который нефтяники очистили от сухостоя, листвы и поваленных деревьев.

Ботанический сад — государственный памятник природы регионального значения, расположен в Октябрьском районе Самары. Здесь почти на 34 гектарах произрастает более 4500 видов растений. Штат сотрудников небольшой, поэтому помощь волонтеров здесь всегда востребована.

"Мы расчищаем территорию для дальнейшего создания новой экспозиции хвойных растений. Я уверена, что благодаря совместным с эковолонтерами "Самаранефтегаза" усилиям наш Ботанический сад не только будет украшать город, но и станет одним из лидирующих садов в стране. Хвойные растения, которые мы планируем посадить здесь, очень медленно растут: их необходимо начать высаживать в ближайшие 2-3 года, чтобы через пять лет они уже подросли и красиво смотрелись", — рассказала Татьяна Жавкина, начальник отдела дендрологии ботанического сада Самарского университета.

В акции участвовали как опытные волонтеры, так и сотрудники, которые присоединились впервые:

"Я чувствую свою причастность к помощи экологии, для меня значимо внести небольшой вклад в преображение такого памятника природы, как ботанический сад", — поделилась с корреспондентом Волга Ньюс Виктория Ушакова, сотрудница блока снабжения АО "Самаранефтегаз".

Эковолонтеры уверены, что такие мероприятия не только помогают экологии родного города, но и работают на сплочение коллектива. Самарские нефтяники помогают ботаническому саду ежегодно с 2018 года. Помимо расчистки участков от сухостоя и листвы, сотрудники также оказывают помощь в приобретении редких видов растений и посадке саженцев.

Александр Сиваков, начальник отдела экологического менеджмента АО "Самаранефтегаз":

"Наше предприятие уделяет большое внимание экологии. В этом году совместно с представителями минлесхоза мы убирали территорию, прилегающую к дорогам федерального значения, а именно трассу М5 под Тольятти. Также проводилась акция "Сад памяти", в ходе которой высаживали деревья. Недавно благоустраивали территорию возле родника в одном из районов области. И, конечно, мы активно восполняем рыбные ресурсы Волги, ежегодно выпуская большое количество мальков ценных пород рыб. Экология — это жизнь. И нам нужно оставить чистый воздух, воду и леса для наших потомков".

Реализация добровольческих инициатив в сфере экологии является неотъемлемой частью корпоративной культуры АО "Самаранефтегаз". Сотрудники принимают активное участие в акциях по очистке береговых зон рек, водохранилищ и родников, участвуют в программе по формированию экологической культуры подрастающего поколения, поддерживают федеральные экопроекты.

Артем Ефимов, заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды АО "Самаранефтегаз":

"Актуальность акции "Мы чистим мир" в последнее время особенно возросла. По статистике на каждого жителя Земли в среднем в год затрачивается около 20 тонн сырья, большая доля которых после использования образуют отходы. Сложно представить эти объемы. Сотрудники "Роснефти" по всей России на рабочих местах осуществляют каждодневную деятельность, отдавая приоритет вопросам сохранения окружающей среды, при этом целенаправленно в сентябре они выделяют время, чтобы устроить сбор и сортировку мусора в общественных местах по итогам летнего сезона".