Спортсменки БК "Самара" с победы стартовали на Кубке президента ФБСО

БК "Самара" одержал победу над "Надеждой" в первом матче первого игрового дня Кубка президента ФБСО, сообщает пресс-служба клуба.

Самарчанки начали матч более чем уверенно - к середине первого периода "Самара" повела 10:5. Однако затем нападение буквально встало - и к концу четверти хозяйки уже заметно отставали, 12:21. Ражева еще и на старте второй четверти пару раз уверенно разобралась с оппонентами - но "Надежда", казалось, не собиралась упускать двузначного преимущества. Однако две подряд трехи от Анны Кузнецовой и Александры Марченковой разогнали команду - и за минуту до большого перерыва от недавних "-12" ничего не осталось, 33:33.

Вернуть себе лидерство получилось лишь к середине третьего периода, когда "Самара" сначала вновь чуть отпустила гостей, а затем выдала рывок 8:0: 41:39 после попадания Альбины Ражевой. Последовал обмен атаками, завершившийся в пользу "Самары": 57:51 перед заключительной десятиминуткой. А едва она началась - разыгравшиеся Мэлори Бейтс и Дарья Курильчук довели разницу уже до "+13" (64:51). После некоторой паузы вновь исправно набирать очки принялась Ражева, останавливая все попытки оренбурженок переломить ситуацию.

Итог - 81:73 в пользу "Самары".