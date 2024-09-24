Ректору СГАУ ужесточили приговор в апелляции

В понедельник, 23 сентября, апелляционная инстанция Самарского областного суда рассмотрела жалобу на приговор, вынесенный ректору СГАУ Сергею Машкову, которого обвиняли в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, по версии следствия, в мае 2019 г. Сергей Машков, будучи еще деканом инженерного факультета, потребовал от посредника плату за выставление зачетов и экзаменов одному из студентов. После проставления оценок он получил от посредника на банковскую карту 21 тыс. рублей.

Впервые уголовное дело поступило в Кинельский районный суд в марте 2021 г., но после нескольких заседаний процесс завершился, так как судья вернула дело из-за нарушений в обвинительном заключении.

В июле 2021 г. областной суд отменил это постановление, и дело опять отправилось в районный суд. На этот раз процесс длился несколько месяцев, и 9 июня 2022 г. суд прекратил дело в отношении Сергея Машкова на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с отказом гособвинителя от обвинения и отсутствием состава преступления. За Машковым признали право на реабилитацию. Прокуратура безуспешно пыталась оспорить это решение в областном суде.

Однако история на этом не закончилась. Зампрокурора области Тимур Маслов в Шестом кассационном суде в 2023 г. добился отмены постановлений Кинельского райсуда и Самарского областного суда. Кассация отправила дело на новое рассмотрение в районный суд.

В итоге в феврале 2023 г. уголовное дело в третий раз поступило в Кинельский районный суд. На прениях гособвинитель просил для Машкова три года лишения свободы.

Приговор огласили 20 мая. Сергей Машков был признан виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и приговорен к штрафу 5 тыс. рублей.

31 мая в районный суд поступила апелляционная жалоба от осужденного, а 3 июня - апелляционное представление прокуратуры.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в Самарском облсуде, 23 сентября апелляционная инстанция рассмотрела жалобу осужденного и представление прокуратуры и изменила приговор. Наказание Машкову ужесточили - сумму штрафа увеличили с 5 тыс. до 50 тыс. рублей.

Теперь приговор считается вступившим в силу. Но у сторон есть право обжаловать вынесенные судебные акты в судах вышестоящих инстанций.