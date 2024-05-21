Вынесен приговор ректору СГАУ Сергею Машкову

В понедельник, 20 мая, Кинельский районный суд под председательством судьи Натали Игнатовой огласил приговор по "долгоиграющему" уголовному делу ректора Самарского государственного аграрного университета (СГАУ) Сергея Машкова.

Как пояснил корреспонденту Волга Ньюс источник в правоохранительных структурах, Сергей Машков был признан виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и приговорен к штрафу в размере 5 тыс. рублей.

Напомним, по версии следствия, в мае 2019 г. Сергей Машков, будучи еще деканом инженерного факультета, потребовал от посредника плату за выставление зачетов и экзаменов одному из студентов. После проставления оценок он получил от посредника на банковскую карту 21 тыс. рублей.

Впервые уголовное дело поступило в Кинельский районный суд еще марте 2021 г., но после нескольких заседаний процесс завершился, так как судья решила вернула дело из-за нарушений в обвинительном заключении.

В июле 2021 г. областной суд отменил это постановление, и дело опять отправилось в районный суд. На сей раз процесс длился несколько месяцев, и 9 июня 2022 г. суд прекратил дело в отношении Сергея Машкова на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с отказом гособвинителя от обвинения и отсутствием состава преступления. За Машковым признали право на реабилитацию. Прокуратура безуспешно пыталась оспорить такое решение в областном суде.

Однако история на этом не закончилась. Зампрокурора области Тимур Маслов в Шестом кассационном суде в 2023 г. добился отмены постановлений Кинельского райсуда и Самарского областного суда. Кассация отправила дело на новое рассмотрение в районный суд.

В итоге в феврале 2023 г. уголовное дело в третий раз поступило в Кинельский районный суд. На прениях государственный обвинитель просил для Машкова три года лишения свободы.