16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вынесен приговор ректору СГАУ Сергею Машкову Депутату запросили наказание за ложные данные против министра "Болен и семейный": арестованный за взятку 3 млн депутат из Самарской области просится домой Самарец получил 2,5 года колонии за потраченные 4 тыс. руб. с чужой карты Александр Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве дзюдоиста Евгения Кушнира

Суды Происшествия

Вынесен приговор ректору СГАУ Сергею Машкову

КИНЕЛЬ. 21 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС
Авторы:
Читали: 89
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 20 мая, Кинельский районный суд под председательством судьи Натали Игнатовой огласил приговор по "долгоиграющему" уголовному делу ректора Самарского государственного аграрного университета (СГАУ) Сергея Машкова.

Как пояснил корреспонденту Волга Ньюс источник в правоохранительных структурах, Сергей Машков был признан виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и приговорен к штрафу в размере 5 тыс. рублей.

Напомним, по версии следствия, в мае 2019 г. Сергей Машков, будучи еще деканом инженерного факультета, потребовал от посредника плату за выставление зачетов и экзаменов одному из студентов. После проставления оценок он получил от посредника на банковскую карту 21 тыс. рублей.

Впервые уголовное дело поступило в Кинельский районный суд еще марте 2021 г., но после нескольких заседаний процесс завершился, так как судья решила вернула дело из-за нарушений в обвинительном заключении.

В июле 2021 г. областной суд отменил это постановление, и дело опять отправилось в районный суд. На сей раз процесс длился несколько месяцев, и 9 июня 2022 г. суд прекратил дело в отношении Сергея Машкова на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с отказом гособвинителя от обвинения и отсутствием состава преступления. За Машковым признали право на реабилитацию. Прокуратура безуспешно пыталась оспорить такое решение в областном суде.

Однако история на этом не закончилась. Зампрокурора области Тимур Маслов в Шестом кассационном суде в 2023 г. добился отмены постановлений Кинельского райсуда и Самарского областного суда. Кассация отправила дело на новое рассмотрение в районный суд.

В итоге в феврале 2023 г. уголовное дело в третий раз поступило в Кинельский районный суд. На прениях государственный обвинитель просил для Машкова три года лишения свободы.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:54 Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный

Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 15:01 Осужденные не смогли оспорить приговор за нападение на Айвара Кинжабаева

Маловато судья оценили такой беспредел...

Planeta 2048 05 июня 2023 19:16 В Чапаевске осудили предпринимателя, незаконно подключившегося к электросетям

Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2