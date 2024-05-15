Обвинение запросило три года заключения для ректора СГАУ

В Кинельском районном суде вышел на финальную стадию судебный процесс по уголовному делу ректора Самарского государственного аграрного университета (СГАУ) Сергея Машкова, обвиняемого в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщили в суде.

По версии следствия, Сергей Машков, будучи деканом инженерного факультета, в мае 2019 г. потребовал от посредника 25 тыс. рублей. Диалог проходил в рабочем кабинете Машкова, а сумму он написал на листке бумаги. Деньги предназначались за выставление зачетов и экзаменов одному из студентов за второй семестр первого курса без фактической их сдачи.

Далее Машков, "используя свое должностное положение и свой авторитет в коллективе", обратился к преподавателям с требованием о выставлении зачетов и экзаменов по семи дисциплинам. После выполнения этих требований Машков получил от посредника на банковскую карту 21 тыс. рублей.

Как сообщала ранее Волга Ньюс старший помощник прокурора Самарской области по взаимодействию со СМИ Ульяна Кудинова, вины в совершении преступления обвиняемый не признал. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Уголовное дело поступило в Кинельский районный суд 12 марта 2021 г., но после нескольких заседаний — 20 мая, процесс завершился, так как судья решила вернуть дело в прокуратуру или руководителю следственного органа, потому что обвинительное заключение составлено с нарушением.

27 июля 2021 г. областной суд отменил это постановление, и дело опять отправилось в районный суд. На этот раз процесс длился несколько месяцев, и 9 июня 2022 г. суд прекратил дело в отношении Сергея Машкова на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с отказом гособвинителя от обвинения и отсутствием состава преступления. За Машковым признали право на реабилитацию. Прокуратура безуспешно пыталась оспорить такое решение в областном суде.

Однако на этом история не закончилась. Зампрокурора области Тимур Маслов в Шестом кассационном суде в 2023 г. добился отмены постановлений Кинельского рай суда и Самарского областного суда. Кассация отправила дело на новое рассмотрение в районный суд.

В итоге в феврале 2023 г. уголовное дело Сергея Машкова, обвиняемого в превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) третий раз поступило в Кинельский районный суд. Сейчас судебный процесс вышел на финальную стадию. Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в прокуратуре Самарской области, на прениях государственный обвинитель просил признать Машкова виновным и назначить ему три года лишения свободы. Суд удалился в совещательную комнату.