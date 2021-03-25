Дело ректора Самарского аграрного университета дошло до суда

Дело врио ректора Самарского государственного аграрного университета (СГАУ) Сергея Машкова дошло до суда. При этом дело, расследовавшееся Кинельским межрайонным следственным отделом СК и несколько раз прекращавшееся, переквалифицировано с получения взятки на превышение должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК).

По версии следствия, 37-летний Машков, будучи деканом инженерного факультета, в мае 2019 г. потребовал от посредника денежное вознаграждение в 25 тыс. рублей. Диалог проходил в рабочем кабинете Машкова, а сумму он написал на листке бумаги.

Деньги предназначались за выставление зачетов и экзаменов одному из студентов за второй семестр первого курса без фактической их сдачи.

Далее Машков, "используя свое должностное положение и свой авторитет в коллективе", обратился к преподавателям с требованием о выставлении зачетов и экзаменов по семи дисциплинам. После выполнения этих требований Машков получил от посредника на банковскую карту 21 тыс. рублей.

Как сообщила Волга Ньюс старший помощник прокурора Самарской области по взаимодействию со СМИ Ульяна Кудинова, вину в совершении преступления обвиняемый не признал. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Примечательно, что посредником выступил некто Юрий Заруцкий, чьи ФИО совпадают с ФИО бывшего начальника отдела архитектуры и градостроительства комитета по управлению муниципальным имуществом Кинельского района, в конце прошлого года получившего условный срок за взяточничество. При этом еще два уголовных дела, по которым он проходил обвиняемым, были прекращены.

Напомним, Сергей Машков был назначен врио ректора 6 ноября. При представлении его в новой должности сообщалось, что через некоторое время он должен избавиться от приставки "врио".

Кресло ректора стало вакантным после смерти Александра Петрова в начале марта 2020 года. Несколько месяцев после этого обязанности руководителя вуза исполнял проректор по учебной работе Игорь Гужин, который также подпал под уголовное преследование. По версии правоохранителей, будучи председателем стипендиальной комиссии, он выписывал стипендии студентам, которые возвращали полученные деньги сотрудникам вуза. Были возбуждены дела о мошенничестве и злоупотреблении служебными полномочиями.

Также в начале года фигурантами уголовных дел о злоупотреблении служебными полномочиями стали главбух университета Олеся Апексимова (необоснованное получение ежемесячных выплат) и завхоз Сергей Гилязов (выплаты подрядчику за непроизведенные работы).