Новый ректор СГАУ подозревается в получении взятки

Новый врио ректора Самарского государственного аграрного университета (СГАУ) Сергей Машков проходит подозреваемым по уголовному делу о получении взятки. Об этом Волга Ньюс сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Данную информацию подтвердила старший помощник руководителя СУ СК по региону Елена Шкаева. По версии следствия, в июне 2019 г. Машков получил на банковскую карту 21 тыс. руб. от одного из студентов за проставление нужной оценки. Дело расследуется Кинельским межрайонным следственным отделом СК.

"Обвинение планируется предъявить в ближайшее время", - сообщила Елена Шкаева.

Напомним, Сергей Машков был назначен врио ректора СГАУ 6 ноября. Он 14 лет преподает в вузе и возглавляет инженерный факультет. При представлении Машкова в новой должности сообщалось, что через некоторое время он должен избавиться от приставки "врио".

Кресло ректора стало вакантным после смерти Александра Петрова в начале марта 2020 года. Несколько месяцев после этого обязанности руководителя вуза исполнял проректор по учебной работе Игорь Гужин.

При этом Гужин также подпал под уголовное преследование По версии правоохранителей, будучи председателем стипендиальной комиссии, он выписывал стипендии студентам, которые возвращали полученные деньги сотрудникам вуза. Эти средства якобы расходовались на проведение мероприятий. Были возбуждены дела о мошенничестве и злоупотреблении служебными полномочиями. По данным источника Волга Ньюс, сейчас предварительно оцененный ущерб по ним превышает 5 млн рублей.

Также в начале года фигурантами уголовных дел о злоупотреблении служебными полномочиями стали главбух университета Олеся Апексимова (необоснованное получение ежемесячных выплат) и завхоз Сергей Гилязов (выплаты подрядчику за непроизведенные работы). По информации портала, они уже не работают в вузе.