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Преступления Происшествия

Завхоза аграрного университета подозревают в злоупотреблениях

КИНЕЛЬ. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Начальника управления по хозяйственной работе Самарского государственного аграрного университета Сергея Гилязова подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями.

Начальника управления по хозяйственной работе Самарского государственного аграрного университета Сергея Гилязова подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями.

По данным правоохранителей, в феврале 2019 г. Гилязов подписал подрядчику акты выполненных работ по очистке территории от снега на суммы 79 и 34 тыс. руб., хотя работы "заведомо не были исполнены". В январе этого года было возбуждено уголовное дело.

По информации источников Волга Ньюс, Гилязов может стать фигурантом еще одного уголовного дела. У правоохранителей есть данные о том, что тот фиктивно устроил на работу знакомого, которому с 2015 г. было начислено 718 тыс. рублей.

Напомним, в январе было возбуждено уголовное дело в отношении главного бухгалтера аграрного университета Олеси Апексимовой. Ее также подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, Апексимова с 2013 г. незаконно получала ежемесячные выплаты на представительские расходы в 8 тыс. рублей. Общая сумма ущерба оценивается в 456 тыс. рублей.

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