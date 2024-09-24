Инвестиции в основной капитал в Самарской области выросли на 25 млрд рублей

За первое полугодие 2024 г. инвесторы вложили в основной капитал в Самарской области 193,3 млрд руб., что на 24,7 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие цифры приводит областное правительство.

Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал необходимость создания комфортных условий для бизнеса, готового инвестировать в свое развитие, а значит в развитие Самарской области.

"Нам нужно выполнить поставленную президентом задачу и обеспечить к 2030 году рост инвестиционной активности не менее чем на 60% по сравнению с предыдущим периодом. Всего за ближайшие пять лет планируем привлечь до 4 трлн рублей инвестиций в регион", - отметил губернатор на презентации программы социально-экономического развития Самарской области до 2029 года.

Больше всего в первом полугодии в основной капитал инвестировали обрабатывающие производства, добычи полезных ископаемых, энергетики. Так, в высокой стадии готовности находится производство оборудования для нефтегазовой отрасли, расположенное в индустриальном парке "Чапаевск". Компания-инвестор также получила статус резидента ТОР "Чапаевск". В ОЭЗ "Тольятти" до конца года будет запущено производство сжиженного природного газа.

Благодаря расположению региона на пересечении международных транспортных коридоров "Север - Юг" и "Запад - Восток", а также реализации крупных инфраструктурных проектов Самарская область становится местом притяжения проектов в сфере логистики.

"В апреле в логистическом парке "Преображенка-2" мы запустили распределительный центр компании Х5 Group. Для инвестора это второй по значимости комплекс в стране, а для региона это 3,5 млрд инвестиций. Еще целый ряд логистических проектов находится в активной стадии реализации", - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Большое внимание уделяется проектам в сфере пищевой промышленности. Привлечение таких инвесторов в том числе позволяет местным сельхозпроизводителям получать новые каналы сбыта своей продукции. До конца года в ОЭЗ "Тольятти" будет запущено производство специализированных и диетических продуктов питания.

Кроме того, на площадке особой экономической зоны готовится к запуску высокотехнологичное производство лекарственных препаратов.

"Самарская область входит в первую тройку регионов страны по уровню инновационной активности организаций. Наши предприятия активно инвестируют в инновационные решения, в свое будущее, в конкурентоспособную экономику", - перечислил Дмитрий Богданов.

В Тольятти введено в эксплуатацию производство гранулированного карбамида компании "ВолгаФерт". Гранулированный карбамид используется в промышленности для производства клеев, смол, пластмасс, а также как одно из наиболее востребованных минеральных удобрений для всех видов сельскохозяйственных культур. Мощности предприятия позволят производить 1,5 тыс. тонн продукции в сутки. Это один из крупнейших инвестпроектов, имеющих статус резидента территории опережающего развития "Тольятти". Общий объем инвестиций в проект составил 23,4 млрд рублей.

Напомним, по итогам 2023 г. общий объем инвестиций в основной капитал достиг рекордных 516,6 млрд рублей. В 2018 году этот показатель не превышал 265 млрд рублей.

"Инвестиции - это вклад бизнеса в развитие региона, в благополучие и улучшение качества жизни его граждан. Налоги, которые поступают в бюджет от деятельности инвесторов, идут на строительство школ, детских садов, медицинских учреждений, на развитие образования, науки, спорта, создание новых общественных пространств и многие другие сферы", - подчеркнул Дмитрий Богданов.