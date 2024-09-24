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Инвестиции Экономическая политика

Инвестиции в основной капитал в Самарской области выросли на 25 млрд рублей

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За первое полугодие 2024 г. инвесторы вложили в основной капитал в Самарской области 193,3 млрд руб., что на 24,7 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие цифры приводит областное правительство.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал необходимость создания комфортных условий для бизнеса, готового инвестировать в  свое развитие, а значит в развитие Самарской области.

"Нам нужно выполнить поставленную президентом задачу и обеспечить к 2030 году рост инвестиционной активности не менее чем на 60% по сравнению с предыдущим периодом. Всего за ближайшие пять лет планируем привлечь до 4 трлн рублей инвестиций в регион", - отметил губернатор на презентации программы социально-экономического развития Самарской области до 2029 года.

Больше всего в первом полугодии в основной капитал инвестировали обрабатывающие производства, добычи полезных ископаемых, энергетики. Так, в высокой стадии готовности находится производство оборудования для нефтегазовой отрасли, расположенное в индустриальном парке "Чапаевск". Компания-инвестор также получила статус резидента ТОР "Чапаевск". В ОЭЗ "Тольятти" до конца года будет запущено производство сжиженного природного газа.

Благодаря расположению региона на пересечении международных транспортных коридоров "Север - Юг" и "Запад - Восток", а также реализации крупных инфраструктурных проектов Самарская область становится местом притяжения проектов в сфере логистики.

"В апреле в логистическом парке "Преображенка-2" мы запустили распределительный центр компании Х5 Group. Для инвестора это второй по значимости комплекс в стране, а для региона это 3,5 млрд инвестиций. Еще целый ряд логистических проектов находится в активной стадии реализации", - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Большое внимание уделяется проектам в сфере пищевой промышленности. Привлечение таких инвесторов в том числе позволяет местным сельхозпроизводителям получать новые каналы сбыта своей продукции. До конца года в ОЭЗ "Тольятти" будет запущено производство специализированных и диетических продуктов питания.

Кроме того, на площадке особой экономической зоны готовится к запуску высокотехнологичное производство лекарственных препаратов.

"Самарская область входит в первую тройку регионов страны по уровню инновационной активности организаций. Наши предприятия активно инвестируют в инновационные решения, в свое будущее, в конкурентоспособную экономику", - перечислил Дмитрий Богданов.

В Тольятти введено в эксплуатацию производство гранулированного карбамида компании "ВолгаФерт". Гранулированный карбамид используется в промышленности для производства клеев, смол, пластмасс, а также как одно из наиболее востребованных минеральных удобрений для всех видов сельскохозяйственных культур. Мощности предприятия позволят производить 1,5 тыс. тонн продукции в сутки. Это один из крупнейших инвестпроектов, имеющих статус резидента территории опережающего развития "Тольятти".  Общий объем инвестиций в проект составил 23,4 млрд рублей.

Напомним, по итогам 2023 г. общий объем инвестиций в основной капитал достиг рекордных 516,6 млрд рублей. В 2018 году этот показатель не превышал 265 млрд рублей.

"Инвестиции - это вклад бизнеса в развитие региона, в благополучие и улучшение качества жизни его граждан. Налоги, которые поступают в бюджет от деятельности инвесторов, идут на строительство школ, детских садов, медицинских учреждений, на развитие образования, науки, спорта, создание новых общественных пространств и многие другие сферы", - подчеркнул Дмитрий Богданов.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Дорого яичко!

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Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"

любовь пак 04 сентября 2015 16:23 На территории бывшего химзавода в Чапаевске предлагают создать Экотехнопарк

это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))

Олег Скорняков 03 апреля 2015 03:28 В Чапаевске создается индустриальный парк с объемом инвестиций около 20 млрд рублей

А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?

Папа Римский 23 ноября 2014 05:50 На подготовку региона к ЧМ-2018 будет выделено 77,2 млрд рублей

На подготовку региона? Аффтор—перекрестись! Кроме Самары ЧМ-2018 по капиталовложениям ни один населённый пункт не затронет. Да и в Самаре соорудят дай Бог десятую часть из радужных ньювасюковских обещаний Колывана

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