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Музеи и выставки Культура

В "Нулевой комнате" откроется выставка Антона Антонова "Жженое дерево"

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 27 сентября, в 18:00, "Нулевой комнате" на ул. Ленинградской, 77 откроется выставка самарского художника Антона Антонова "Жженое дерево".

По словам организаторов, это манифест усталости от перегруженной концептуальности, с которой часто ассоциируется современное искусство, где перенасыщенность смыслов и тексто-центричность становится общим местом для начинающих художников и привычкой для некоторых более опытных авторов. Все это — желание создавать "серьезное" искусство.

"Жженое дерево" — концентрированное желание сжечь, уничтожить концепцию и бесконечные поиски смысла, переместиться в наслаждение красотой углей и пыли на их пепелище", — сообщает пресс-служба центра современной культуры "Нулевая комната".

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