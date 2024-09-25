В "Нулевой комнате" откроется выставка Антона Антонова "Жженое дерево"

В пятницу, 27 сентября, в 18:00, "Нулевой комнате" на ул. Ленинградской, 77 откроется выставка самарского художника Антона Антонова "Жженое дерево".

По словам организаторов, это манифест усталости от перегруженной концептуальности, с которой часто ассоциируется современное искусство, где перенасыщенность смыслов и тексто-центричность становится общим местом для начинающих художников и привычкой для некоторых более опытных авторов. Все это — желание создавать "серьезное" искусство.

"Жженое дерево" — концентрированное желание сжечь, уничтожить концепцию и бесконечные поиски смысла, переместиться в наслаждение красотой углей и пыли на их пепелище", — сообщает пресс-служба центра современной культуры "Нулевая комната".