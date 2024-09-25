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После проведения Выставки "Россия" Самарская область для жителей страны открылась с новой стороны

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Проведение Выставки "Россия", где все российские регионы продемонстрировали свои достижения и рассказали о своей культуре, истории и достопримечательностях, значительно повлияло на рост интереса к поездкам по стране и увеличение внутреннего туристического потока. Эксперты убеждены, что эта тенденция будет носить долгосрочный характер.

Фото: Анатолий Медведь

Президент Общенационального Союза индустрии гостеприимства Алексей Волков уверен, что регионы своими экспозициями смогли заинтересовать миллионы потенциальных туристов.

"Выставка привлекла колоссальное количество туристов. Миллионы людей пришли ее посетить. Я сам несколько раз был на Выставке, и, действительно, узнал для себя очень много нового о наших регионах. Благодаря увиденному, я запланировал, как, наверное, и все гости Выставки, посещение нескольких регионов нашей страны, которые удивили меня на своих стендах и мероприятиях", - говорит Алексей Волков.

Так, семья 16-миллионного посетителя международной выставки "Россия", выигравшего 4-дневный тур по Самарской области, посетила наш регион в конце августа. Семья  Ельшиных из Москвы впервые побывала в Самарской области и была покорена красотой нашего региона. "Мы обязательно вернемся в Самару с друзьями, чтобы показать им красивый волжский город", - рассказали Ельшины. 

"О нашем регионе, действительно, с каждым годом узнают все больше и больше людей. По итогам прошлого 2023 г. мы приняли более 3 млн туристов. И мы полагаем, что по результатам текущего года динамика вновь будет позитивной. Прошедшая выставка "Россия", безусловно, стала мощным импульсом для дальнейшего наращивания туристического потока в наш регион. Благодаря инициативе президента Владимира Путина каждый регион смог представить свой культурный, туристический, научный, промышленный потенциал. Мы видели, что многие посетители уходили с выставки с желанием посетить Самарскую область. И регион, со своей стороны, старается оправдать ожидания наших жителей и гостей. Губернатор области Вячеслав Федорищев фокусирует максимум внимания на развитии туризма, определяя отрасль не просто как мощный сектор экономики региона, но и как механизм, способствующий повышению качества жизни жителей Самарской области. Чтобы предложить нашим гостям разнообразные туристические продукты, в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" сегодня в регионе создаются новые объекты. В этом году будет реализован первый этап туристического кода города Самары. Совершенствуются инфраструктура для отдыха у воды (наша пляжная территория), экологические маршруты и тропы", - отметил врио министра туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

О том, что Выставка "Россия" открыла Самарскую область для многих жителей страны с новой стороны, рассказала и Анастасия Силина, самарский экскурсовод, лучший сотрудник гостевого центра и экскурсоводов Международной выставки-форума "Россия" в номинации "Больше чем народный" программы Росмолодежи "Больше чем путешествие". "Мы, жители региона, нередко воспринимаем многие вещи как данность, а между тем жители других регионов удивлялись, когда во время экскурсии на Выставке "Россия" узнавали, что Куйбышев был запасной столицей в годы Великой Отечественной войны и что Юрий Алексеевич Гагарин после своего исторического полета отдыхал и проходил реабилитацию именно в Куйбышеве. Даже Ладья, огромный парус на нашем стенде и ракеты вызывали вопросы: "Почему парус, откуда ракеты?" Многие не знали, что Самарская область является крупнейшим производителем ракет-носителей и двигателей для них, оборудования для космодромов и космических аппаратов, за что и получила статус "космической столицы России". Не знали и о том, что одна из самых протяженных и красивых волжских набережных - именно в Самаре Узнав новые факты о регионах на Выставке "Россия", люди по-новому выстроили свои отпускные маршруты. Уже несколько семей приехали в Самарскую область после посещения Выставки "Россия", приезжают на неделю, чтобы насладиться нашим регионом",  - рассказала Анастасия Силина.

О роли Выставки "Россия" в развитии внутреннего туризма говорят и в других регионах, отмечая, что выставка стала важной платформой для демонстрации реализуемых проектов, туристического потенциала, национальных, природных и культурных особенностей регионов страны.

Международная Выставка-форум "Россия" проводилась с 4 ноября 2023 г. по 8 июля 2024 г. по указу президента РФ. На одной площадке были собраны важнейшие достижения страны. Ее посетило более 18,5 млн гостей, а сама Выставка вошла в десятку самых посещаемых мест мира.

1 июля 2024 г. президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о создании Национального центра "Россия" для сохранения наследия Выставки и демонстрации достижений страны на постоянной основе.
С 4 по 6 ноября в Национальном центре "Россия" пройдет Международный научно-фантастический симпозиум "Создавая будущее". Участниками симпозиума станут ученые и исследователи, футурологи и прогнозисты, писатели-фантасты, представители органов власти. Вместе с симпозиумом в Национальном центре "Россия" начнет свою работу выставка "Наследие для будущего". На ней будут представлены работы молодых художников - выпускников творческих вузов разных стран.   

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