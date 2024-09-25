16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В аэропорту Курумоч появится необычный арт-объект После проведения Выставки "Россия" Самарская область для жителей страны открылась с новой стороны "Жигулевские выходные" вошли в ТОП лучших национальных туристических маршрутов России В регионе на год ограничили посещение горы Светелка Самарская область представляет свои туристические возможности на Форуме-выставке по туризму ОТДЫХ Leisure

Туризм Общество

В аэропорту Курумоч появится необычный арт-объект

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 211
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В преддверии Всемирного дня туризма (27 сентября) на перроне международного аэропорта Курумоч появится необычный арт-объект. С 26 сентября пассажиры аэропорта Курумоч увидят самолет, вручную расписанный художниками.

Фото: пресс-служба аэропорта "Курумоч"

"Данный арт объект - второй совместный проект аэропорта и Самарского регионального отделения ВТОО "Союз художников России".  Ранее в галерее прилета аэропорта открылась выставка самарских художников. Идеология наших проектов едина: для многих посещение Самары начинается именно в аэропорту, и мы хотим, чтобы первое впечатление было правильным - это живописный, гостеприимный регион, путешествие в который может стать незабываемым, " - отметил Михаил Берман, исполнительный директор международного аэропорта Курумоч.

Ливрею этого самолета создали самарские художники Денис Кандалин и Андрей Дериглазов, известные под художественными псевдонимами Vertigo и ЧЖНС. 

"Замысел росписи самолета довольно прост - многие высокие идеи и технологии начинались с детской мечты о небе. Великие изобретатели и конструкторы воплотили свои мечты в летательных аппаратах и космических технологиях, а мы на ливрее нашего лайнера изобразили ассоциативный ряд, связанный с современной технологической мыслью и полетами", - отметил Денис Кандалин (Vertigo).

Арт-объект будет размещен на стоянке, где его будет хорошо видно пассажирам при рулении самолетов - сфотографировать его из иллюминатора самолета можно будет как при отправлении, так и по прилете в Самару.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

Фото на сайте

Из Казани в Болгар теперь можно доехать в сопровождении аудиогида МТС

Из Казани в Болгар теперь можно доехать в сопровождении аудиогида МТС

В Саратовской области открылась «Туриада-2021»

В Саратовской области открылась «Туриада-2021»

14-й зимний мотослет SnowDogs и чемпионат мира по унимото

14-й зимний мотослет SnowDogs и чемпионат мира по унимото

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6