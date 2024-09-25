В аэропорту Курумоч появится необычный арт-объект

В преддверии Всемирного дня туризма (27 сентября) на перроне международного аэропорта Курумоч появится необычный арт-объект. С 26 сентября пассажиры аэропорта Курумоч увидят самолет, вручную расписанный художниками.

"Данный арт объект - второй совместный проект аэропорта и Самарского регионального отделения ВТОО "Союз художников России". Ранее в галерее прилета аэропорта открылась выставка самарских художников. Идеология наших проектов едина: для многих посещение Самары начинается именно в аэропорту, и мы хотим, чтобы первое впечатление было правильным - это живописный, гостеприимный регион, путешествие в который может стать незабываемым, " - отметил Михаил Берман, исполнительный директор международного аэропорта Курумоч.

Ливрею этого самолета создали самарские художники Денис Кандалин и Андрей Дериглазов, известные под художественными псевдонимами Vertigo и ЧЖНС.

"Замысел росписи самолета довольно прост - многие высокие идеи и технологии начинались с детской мечты о небе. Великие изобретатели и конструкторы воплотили свои мечты в летательных аппаратах и космических технологиях, а мы на ливрее нашего лайнера изобразили ассоциативный ряд, связанный с современной технологической мыслью и полетами", - отметил Денис Кандалин (Vertigo).

Арт-объект будет размещен на стоянке, где его будет хорошо видно пассажирам при рулении самолетов - сфотографировать его из иллюминатора самолета можно будет как при отправлении, так и по прилете в Самару.