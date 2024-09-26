Женский БК "Самара" завоевал серебро на Кубке президента ФБСО

Женский БК "Самара" занял второе место на Кубке президента ФБСО, сообщает пресс-служба клуба. Золото досталось УГМК.

В финальной встрече команд Альбина Ражева за четыре с половиной минуты набрала 10 очков — и "Самара" повела 13:5. Затем имела и "+12". Потом самарчанки стали ошибаться и "лисицы" с готовностью за любую ошибку наказывали: в начале второго периода разница сократилась до 1 очка (22:21). Вернула хозяек в игру Дарья Курильчук, дважды пальнувшая из-за дуги, а затем положившая в цель средний бросок. Но УГМК уже разогнался — и к середине четверти вырвался вперед, 30:32. К большому перерыву "Самара" уже подотстала — 32:37.

В третьей четверти команды устроили обмен результативными выпадами. Удачливее в этой перестрелке были гости: к середине периода они убежали на 10-очковую дистанцию (42:52). И продолжили отрываться: в начале заключительной десятиминутки "Самара" уступала уже "-18". Вернулась к набору очков Альбина Ражева, треху попала Рамона Лира Маседу — всего этого было уже слишком мало, чтобы остановить набравший ход уральский каток.

Итоговое положение команд:

УГМК Самара Ника-Лузалес Надежда

Лучшими игроками Кубка в составах своих команд были признаны: