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Баскетбол Спорт

Женский БК "Самара" завоевал серебро на Кубке президента ФБСО

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Женский БК "Самара" занял второе место на Кубке президента ФБСО, сообщает пресс-служба клуба. Золото досталось УГМК.

Фото: БК Самара

В финальной встрече команд Альбина Ражева за четыре с половиной минуты набрала 10 очков — и "Самара" повела 13:5. Затем имела и "+12". Потом самарчанки стали ошибаться и "лисицы" с готовностью за любую ошибку наказывали: в начале второго периода разница сократилась до 1 очка (22:21). Вернула хозяек в игру Дарья Курильчук, дважды пальнувшая из-за дуги, а затем положившая в цель средний бросок. Но УГМК уже разогнался — и к середине четверти вырвался вперед, 30:32. К большому перерыву "Самара" уже подотстала — 32:37.

В третьей четверти команды устроили обмен результативными выпадами. Удачливее в этой перестрелке были гости: к середине периода они убежали на 10-очковую дистанцию (42:52). И продолжили отрываться: в начале заключительной десятиминутки "Самара" уступала уже "-18". Вернулась к набору очков Альбина Ражева, треху попала Рамона Лира Маседу — всего этого было уже слишком мало, чтобы остановить набравший ход уральский каток.

Итоговое положение команд:

  1. УГМК
  2. Самара
  3. Ника-Лузалес
  4. Надежда

Лучшими игроками Кубка в составах своих команд были признаны:

  • Анастасия Олаири Косу (УГМК)
  • Рамона Лира Маседу ("Самара")
  • Анастасия Логунова ("Ника-Лузалес")
  • Елизавета Комарова ("Надежда")

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Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

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