Вячеслав Федорищев обсудил с Андреем Тарасенко проект создания портово-логистического хаба

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта Андреем Тарасенко. Ключевой темой встречи стали развитие речных перевозок, обсуждение проекта создания Федерального портово-логистического хаба и перспективы развития отрасли в целом.

"Мы договорились о том, что будем вместе смотреть на национализацию нашей продукции. Для Самары речные перевозки - один из традиционных, устоявшихся видов, как в гражданском сегменте, так и в промышленном. Вместе с тем мы уже проанализировали существующую инфраструктуру, видим возможности для развития. Самарская область производит достаточно большое количество продукции и промышленной, и в сельском хозяйстве. Нам важно, чтобы наши аграрии и промышленники были обеспечены надежной, современной, удобной и максимально экономически эффективной портовой инфраструктурой, имели возможность экспортировать свои грузы и товары как по стране, так и в мире", - отметил глава региона, открывая встречу.

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что для области речные перевозки важны как в грузовом, так и в пассажирском сегменте. Развитию пассажирских перевозок - особое внимание. "Нам необходимо повышать их количество. У нас сейчас около миллиона человек в год передвигается по реке. Здесь тоже важно системное решение", - сказал руководитель области.

Правительство Самарской области ведет большую работу по обновлению речного пассажирского транспорта, в ближайшие годы планируется поступление новых судов. Для инфраструктуры внутренних водных путей планируются работы по реконструкции причальной инфраструктуры речного вокзала Самары, а также строительство здания нового речного вокзала. Кроме того, разработаны меры по привлечению на местные речные предприятия молодых специалистов.

Самарская область обладает ресурсами и возможностями, чтобы стать одним из ключевых звеньев международного транспортного коридора "Север - Юг". Благодаря выгодному географическому положению, а также наличию практически всех видов транспортного сообщения Самарская область органично вписывается в этот коридор.

Руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Андрей Тарасенко подчеркнул: "Самара имеет выгодное логистическое расположение. Сегодня задача поставлена президентом - создать оптимальные возможности по перевозке грузов и пассажиров водным транспортом. Самара станет не менее интересной, чем города "Золотого Кольца", - фактически отсюда есть выход к морским бассейнам севера и юга страны. У вас сегодня открыты все пути, вы находитесь прямо в центре их пересечения".

Конкурентными преимуществами региона являются развитая сеть автомобильных дорог, в том числе федерального значения, крупнейшая часть Куйбышевской железной дороги с узловыми станциями, река Волга, имеющая выход к семи морям через Волго-Донской и Беломорско-Балтийский судоходные каналы.

При этом Самарская область - единственный из регионов Приволжского федерального округа, где расположены три речных порта для судов класса "река - море" (АО "Самарский речной порт", Сызранский речной порт - филиал АО "Самарский речной порт", ПАО "Порт Тольятти").

Отдельной темой обсуждения стал проект создания портово-логистического хаба. В целях реализации этого проекта региональным правительством подобраны площадки для создания портовых узлов: ПАО "Порт Тольятти", АО "Самарский речной порт", Сызранский речной порт, участок на территории бывшего Октябрьского комбината строительных изделий.

Использование инфраструктуры речных портов и логистических возможностей Самарской области позволит обеспечить максимальный объем перевалки грузов с наземного на водный транспорт.