Авито: начать бизнес в краткосрочной аренде недвижимости в 16 раз дешевле, чем открыть ресторан

Авито Путешествия 25 сентября провели большую конференцию для профессионалов рынка краткосрочной аренды недвижимости. Ведущие эксперты Авито и крупнейшие представители рынка рассказали о трендах и секретах создания успешного бизнеса.

Рынок частного размещения в туристической отрасли неуклонно растет. В 2023 году, по данным Авито Путешествий, его объем составил 284 млрд рублей, а в 2024 году ожидается рост на 19% до 337 млрд рублей. Такое тренд связан с бурным развитием внутреннего туризма — в прошлом году объем рынка насчитывал 55 млн человек, а за 7 месяцев 2024 года уже пересек отметку в 32 млн путешественников.

Артем Кромочкин, управляющий директор Авито Путешествий, отметил важную роль цифровых платформ в формировании рынка. Они повышают комфорт, снижают риски при сдаче и аренде жилья, упрощают взаимодействие между собственниками и арендаторами. Данные исследовательского центра Euromonitor international свидетельствуют, что 67% путешественников в 2024 году бронируют туристическое жилье онлайн.

За 8 месяцев этого года количество доступных для краткосрочной аренды квартир в среднем по России выросло на 18% — до 400 тыс. вариантов. Здесь предложение следует за возрастающим спросом: в январе–августе квартиры на короткий срок по стране бронировали почти в три раза чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года. Средний чек по России за сутки составил 3300 рублей.

На таком быстро развивающемся туристическом рынке сдача жилья в краткосрочную аренду становится объектом внимания инвесторов и хорошим вариантом для старта предпринимательской деятельности. Число игроков (как начинающих, всего с одной квартирой, так и продвинутых, с более чем 20 объектами), постоянно растет. Их общее количество достигло 213 тысяч человек, что на 20% больше по сравнению с 2023 годом.При этом бизнес краткосрочной аренды недвижимости — один из самых легких для старта: он доступен для всех, у кого есть объект, который можно сдать. К тому же, в этой отрасли практически не требуется большой объем вложений. Средний порог входа в бизнес, по оценкам экспертов, составляет менее 1 млн рублей при потенциальном ежегодном доходе в 208 тыс. рублей. Среднегодовая доходность бизнеса при этом достигает 21,9%. Для сравнения, открытие ресторана "с нуля" обойдется в 16 раз дороже (подробнее — в таблице 1).

На конференции секретами использования маркетинговых инструментов для успешного продвижения бизнеса на поделилась Ольга Макарова, руководитель по продажам Авито Рекламы. "Для успешной борьбы за внимание клиентов необходимо изучать и учитывать потребности аудитории, работать с обратной связью от арендаторов, внедрять изменения", — поясняет она.

По словам Владиславы Сакиной, коммерческого директора Авито Путешествий, платформа стремится развивать рынок, популяризировать сферу и помогать как начинающим, так и продвинутым владельцам бизнеса. Для этого был запущен первый большой бесплатный онлайн-курс о краткосрочной аренде и уже второй год организуются подобные конференции, где лучшие специалисты отрасли делятся тонкостями бизнеса и инструментами продвижения.

"При масштабировании бизнеса неизбежно встают вопросы и автоматизации, и работы с персоналом. В современном мире это решается онлайн-сервисами и CRM-системами со встроенными календарями бронирования, как бесплатными, так и вполне доступными по цене", — рассказывает руководитель УК "Елизаренко Групп" Владислав Елизаренко.

Таблица 1. Инвестиционная привлекательность бизнеса в разных отраслях