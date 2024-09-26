УФАС оштрафовало четыре газовые компании за отсутствие информации по ТО ВДГО

Самарское УФАС оштрафовало "Самарагаз", "Газпром газораспределение Самара" и "Средневолжскую газовую компанию".

Компании не представили информацию, необходимую для рассмотрения дел о повышении цен на техобслуживание газового оборудования в жилых домах. Самарское УФАС России запросило документы, регламентирующие технологические операции при оказании услуг. Согласно постановлению правительства РФ, газовые организации обязаны предоставлять подробную информацию об операциях с газовым оборудованием гражданам до начала выполнения услуг. Эти сведения позволяют потребителям контролировать качество оказания услуг.

В ответ "Газпром газораспределение Самара" предоставило только ссылку на виды работ, утвержденные минстроем, которые не содержат сведений о конкретных операциях исполнителя и не охватывают обслуживание общего имущества в многоквартирных домах. "СВГК" и "Самарагаз" не предоставили необходимые документы, но указали, что их работники имеют "памятки" с подробным перечнем работ. Вместе с тем в "памятках" не содержится технологии операций.

Непредоставление информации мешает осуществлению антимонопольного контроля. Это является административным правонарушением по ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ. Организациям назначили штраф 300 тыс. рублей.