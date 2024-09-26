УФАС оштрафовало четыре газовые компании за отсутствие информации по ТО ВДГО

Самарское УФАС оштрафовало "Самарагаз", "Газпром газораспределение Самара" и "Средневолжскую газовую компанию".
Компании не представили информацию, необходимую для рассмотрения дел о повышении цен на техобслуживание газового оборудования в жилых домах. Самарское УФАС России запросило документы, регламентирующие технологические операции при оказании услуг. Согласно постановлению правительства РФ, газовые организации обязаны предоставлять подробную информацию об операциях с газовым оборудованием гражданам до начала выполнения услуг. Эти сведения позволяют потребителям контролировать качество оказания услуг.
В ответ "Газпром газораспределение Самара" предоставило только ссылку на виды работ, утвержденные минстроем, которые не содержат сведений о конкретных операциях исполнителя и не охватывают обслуживание общего имущества в многоквартирных домах. "СВГК" и "Самарагаз" не предоставили необходимые документы, но указали, что их работники имеют "памятки" с подробным перечнем работ. Вместе с тем в "памятках" не содержится технологии операций.
Непредоставление информации мешает осуществлению антимонопольного контроля. Это является административным правонарушением по ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ. Организациям назначили штраф 300 тыс. рублей.
Последние комментарии
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!