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Баскетбол Спорт

БК "Самара" вновь уступил в Казани

КАЗАНЬ. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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БК "Самара" проиграл "УНИКСу" - 70:86. Самарцы еще ни разу не побеждали в Казани.

Фото: пресс-служба БК "Самара"

Результативность трио Адамс - Далтон - Харрел какое-то время позволяла самарцам держаться вровень с хозяевами, но двухминутный рывок УНИКСа 9:0 позволил казанцам оторваться в счете - 19:12 после пеового периода. К середине второго отставание достигло уже "-13" (17:30). Ронни Харрелл и Хейден Далтон, подаривший болельщикам фирменный мегаданк, продолжили набирать очки - но их усилий не хватало, чтобы организовать полноценную погоню: 27:37 к большому перерыву.

В третьей четверти роль завершителей атак на себя взяли Антон Карданахишвили и Михаил Кулагин, набравшие 15 очков "Самары" подряд. Но максимум, чего удалось добиться нашей команде - подобраться на "-7". УНИКС быстро восстановил комфортную для себя двузнначную разницу: 48:62 перед заключительным периодом. Затем разница доходила и до 23 очков. Рывок "Самары" 10:0, организованный усилиями неудержимого Хейдена Далтона при поддержке Ильи Попова и Антона Карданахишвили, заставил хозяев запросить тайм-аут, но на исходе матча уже не сказался.

Следующий матч самарская команда проведет 2 октября в Москве против МБА-МАИ.

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