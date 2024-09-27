В ДТП на трассе М5 погибли три человека

В четверг, 26 сентября, около 23:30 на трассе М5 в Ставропольском районе произошло ДТП, в котором погибли три человека.
По данным прокуратуры Самарской области, в районе 1001 км трассы водитель Lada Priora с ульяновскими номерами не выбрал безопасный скоростной режим и въехал под ехавший впереди грузовик "МАЗ" с прицепом.
В результате погибли водитель и два пассажира легковушки.
"Ход и результаты процессуальной проверки, организованной следственным органом, взяты прокуратурой района на контроль", - сообщили в облпрокуратуре.
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Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.