В ДТП на трассе М5 погибли три человека

В четверг, 26 сентября, около 23:30 на трассе М5 в Ставропольском районе произошло ДТП, в котором погибли три человека.

По данным прокуратуры Самарской области, в районе 1001 км трассы водитель Lada Priora с ульяновскими номерами не выбрал безопасный скоростной режим и въехал под ехавший впереди грузовик "МАЗ" с прицепом.

В результате погибли водитель и два пассажира легковушки.

"Ход и результаты процессуальной проверки, организованной следственным органом, взяты прокуратурой района на контроль", - сообщили в облпрокуратуре.