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Общество

"Тольяттиазот" — победитель федерального конкурса "Земля открытий" национальной премии "Серебряный Лучник"

ТОЛЬЯТТИ. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ролик ТОАЗа "Виртуальная экскурсия на завод" стал победителем первого конкурса геобрендов "Земля открытий". Проект входит в серию специальных мероприятий национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник". Торжественная церемония награждения победителей и призеров прошла в Общественной палате РФ в Москве.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

"Видеоэкскурсия по ТОАЗу" отмечена в номинации "Наша гордость", рассказывающей об уникальных производствах, месторождениях и промыслах. В состав жюри вошли эксперты Общественной палаты РФ по развитию информационного общества, представители фондов развития и сохранения культуры и традиций, руководство Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании.

Хронометраж виртуального тура по "Тольяттиазоту" составляет 4,5 минуты. За это время зритель знакомится с основными локациями промплощадки и узнает о производстве ключевых продуктов предприятия. Эффект присутствия усиливают графические элементы и анимация. Отличают экскурсию оригинальность подачи информации с использованием неожиданных сравнений и доступность формулировок для сложных технологических процессов.

На конкурс о территориях "Земля открытий" было заявлено более 300 работ из 45 регионов России. Это профессиональные фильмы и любительское видео об истории, географических особенностях и природной красоте разных субъектов РФ. Все они размещены на специальной платформе "Посмотри, какая страна!". В планах у организаторов — демонстрация видеоматериалов на уроках истории родного края, в работе туристических информационных центров, на вокзалах и в аэропортах.

Значимость видеопроекта "Тольяттиазота" подчеркивается не впервые — в 2024 году он уже получал награду ежегодного национального конкурса "Лучшее корпоративное медиа России".

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ": "Проект "Тольяттиазота" в очередной раз получил престижную премию и признан одним из примеров успешных практик на федеральном уровне. Это говорит о его актуальности и аутентичности. Неоднократная положительная оценка VR-тура по предприятию вдохновила нас на его продолжение, и совсем скоро у этого медиапроекта появится вторая часть. Она расскажет о ключевых профессиях в компании и будет не менее интересной, чем первая".

АО "ТОАЗ" — один из крупнейших мировых производителей аммиака, карбамида и карбамидоформальдегидного концентрата, входящий в Группу "Уралхим". Производственные активы Компании включают семь агрегатов по производству аммиака и три агрегата по производству карбамида, расположенных в городе Тольятти (Самарская область).Группа "Уралхим" — один из мировых лидеров по производству минеральных удобрений и химической продукции. Совокупные производственные мощности Группы составляют около 25 млн тонн. Среди ключевых активов — ведущие российские компании АО "ОХК "Уралхим", ПАО "Уралкалий" и АО "ТОАЗ". Численность персонала Группы "Уралхим" составляет около 38 000 человек.

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