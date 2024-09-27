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Общество

Одним из лучших бойцов росгвардейского спецназа стал офицер СОБР из Самары

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудник СОБР Управления Росгвардии по Самарской области успешно прошел квалификационные испытания на право ношения знака отличия первой степени полицейского спецназа.

Фото: пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области

Испытания проходили в три этапа. Сначала проверялось состояние здоровья кандидатов, а после они сдавали тесты по тактико-специальной, правовой, политической, огневой, топографической и физической подготовке.

Кульминацией стал финальный день — спецназовцы выполнили череду упражнений на силу и выносливость, прошли задания по штурму и стрельбе, продемонстрировали свою подготовку с учетом специфики служебно-боевого применения полицейского спецназа. Все это происходило в режиме нон-стоп, на пределе физических возможностей и под наблюдением строгих инструкторов Главного управления подразделений полиции специального назначения Росгвардии, а также СОБР и ОМОН. Особое внимание в ходе экзамена уделялось стрелковому тесту — важнейшему элементу испытания.

В итоге из 92 кандидатов, представлявших все округа Росгвардии, испытания успешно прошли только пятеро офицеров, и в том числе — представитель Управления Росгвардии по Самарской области.

По поручению директора Росгвардии генерала армии Виктора Золотова поздравительный адрес новым обладателям главного символа полицейского спецназа ведомства направил генерал-полковник Владислав Ершов.

От имени руководства Росгвардии заместитель главнокомандующего войсками национальной гвардии генерал-полковник Владислав Ершов поблагодарил сотрудников спецназа за целеустремленность и выдержку, а тех, кто не сдал, призвал усилить подготовку на базе своих подразделений с личным вниманием командиров.

Заместитель директора Росгвардии выразил уверенность, что обладатели знака отличия будут служить примером образцового выполнения служебного долга, безупречного поведения и личной скромности, надежной защитой государства и граждан.

Генерал-полковник Владислав Ершов пожелал всем участникам испытаний крепкого здоровья, удачи, благополучия и успехов в профессиональной деятельности на благо Родины и Отечества.

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