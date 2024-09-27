Одним из лучших бойцов росгвардейского спецназа стал офицер СОБР из Самары

Сотрудник СОБР Управления Росгвардии по Самарской области успешно прошел квалификационные испытания на право ношения знака отличия первой степени полицейского спецназа.

Испытания проходили в три этапа. Сначала проверялось состояние здоровья кандидатов, а после они сдавали тесты по тактико-специальной, правовой, политической, огневой, топографической и физической подготовке.

Кульминацией стал финальный день — спецназовцы выполнили череду упражнений на силу и выносливость, прошли задания по штурму и стрельбе, продемонстрировали свою подготовку с учетом специфики служебно-боевого применения полицейского спецназа. Все это происходило в режиме нон-стоп, на пределе физических возможностей и под наблюдением строгих инструкторов Главного управления подразделений полиции специального назначения Росгвардии, а также СОБР и ОМОН. Особое внимание в ходе экзамена уделялось стрелковому тесту — важнейшему элементу испытания.

В итоге из 92 кандидатов, представлявших все округа Росгвардии, испытания успешно прошли только пятеро офицеров, и в том числе — представитель Управления Росгвардии по Самарской области.

По поручению директора Росгвардии генерала армии Виктора Золотова поздравительный адрес новым обладателям главного символа полицейского спецназа ведомства направил генерал-полковник Владислав Ершов.

От имени руководства Росгвардии заместитель главнокомандующего войсками национальной гвардии генерал-полковник Владислав Ершов поблагодарил сотрудников спецназа за целеустремленность и выдержку, а тех, кто не сдал, призвал усилить подготовку на базе своих подразделений с личным вниманием командиров.

Заместитель директора Росгвардии выразил уверенность, что обладатели знака отличия будут служить примером образцового выполнения служебного долга, безупречного поведения и личной скромности, надежной защитой государства и граждан.

Генерал-полковник Владислав Ершов пожелал всем участникам испытаний крепкого здоровья, удачи, благополучия и успехов в профессиональной деятельности на благо Родины и Отечества.