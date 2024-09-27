Одним из лучших бойцов росгвардейского спецназа стал офицер СОБР из Самары

Сотрудник СОБР Управления Росгвардии по Самарской области успешно прошел квалификационные испытания на право ношения знака отличия первой степени полицейского спецназа.
Испытания проходили в три этапа. Сначала проверялось состояние здоровья кандидатов, а после они сдавали тесты по тактико-специальной, правовой, политической, огневой, топографической и физической подготовке.
Кульминацией стал финальный день — спецназовцы выполнили череду упражнений на силу и выносливость, прошли задания по штурму и стрельбе, продемонстрировали свою подготовку с учетом специфики служебно-боевого применения полицейского спецназа. Все это происходило в режиме нон-стоп, на пределе физических возможностей и под наблюдением строгих инструкторов Главного управления подразделений полиции специального назначения Росгвардии, а также СОБР и ОМОН. Особое внимание в ходе экзамена уделялось стрелковому тесту — важнейшему элементу испытания.
В итоге из 92 кандидатов, представлявших все округа Росгвардии, испытания успешно прошли только пятеро офицеров, и в том числе — представитель Управления Росгвардии по Самарской области.
По поручению директора Росгвардии генерала армии Виктора Золотова поздравительный адрес новым обладателям главного символа полицейского спецназа ведомства направил генерал-полковник Владислав Ершов.
От имени руководства Росгвардии заместитель главнокомандующего войсками национальной гвардии генерал-полковник Владислав Ершов поблагодарил сотрудников спецназа за целеустремленность и выдержку, а тех, кто не сдал, призвал усилить подготовку на базе своих подразделений с личным вниманием командиров.
Заместитель директора Росгвардии выразил уверенность, что обладатели знака отличия будут служить примером образцового выполнения служебного долга, безупречного поведения и личной скромности, надежной защитой государства и граждан.
Генерал-полковник Владислав Ершов пожелал всем участникам испытаний крепкого здоровья, удачи, благополучия и успехов в профессиональной деятельности на благо Родины и Отечества.
Последние комментарии
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!