Сельчанин из Самарской области попался с 1,5 кг марихуаны

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В Исаклинском районе Самарской области отправили в суд уголовное дело 50-летнего местного жителя, обвиняемого в хранении наркотика. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области