Сельчанин из Самарской области попался с 1,5 кг марихуаны

В Исаклинском районе Самарской области отправили в суд уголовное дело 50-летнего местного жителя, обвиняемого в хранении наркотика. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Ранее полицейским пожаловались на мужчину. А когда правоохранители пришли к нему домой, нашли под кроватью более 1,5 кг марихуаны.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек