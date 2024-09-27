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Общество

"Тольяттиазот" провел соревнования среди пожарных

ТОЛЬЯТТИ. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пожарной части "Тольяттиазота" состоялись соревнования среди добровольных пожарных дружин. Участие в них приняли 13 команд, представляющих цеха по производству аммиака, карбамида, карбамидоформальдегидного концентрата, ремонтные службы и транспортное управление.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Соревнования проходили в два этапа. На первом команды демонстрировали навыки боевого развертывания пожарного рукава, преодолевали полосу препятствий (забор, бревно) и заполняли резервуар с водой при помощи мишени. Вторая часть состояла из эстафеты в полной пожарной экипировке, финальной точкой которой стало тушение "противня" с огнем.

Экспертное жюри оценивало скорость и точность выполнения заданий, а также слаженность работы команд.

Лучший результат показала пожарная дружина цеха по производству аммиака № 03А. Второе место заняли представители ремонтного цеха № 100. Третьими стала команда производства карбамида № 08К.

Победителям вручили переходящий Кубок добровольных пожарных дружин "Тольяттиазота". Все участники получили почетные грамоты.

Сергей Щербаков, директор по охране труда и промышленной безопасности АО "ТОАЗ": "В добровольные пожарные дружины "Тольяттиазота" вступают представители различных профессий предприятия. На регулярной основе они проходят подготовку, тренируются и на практике оттачивают навыки оперативного реагирования на нештатные ситуации. Конкуренция всегда мотивирует на улучшение результата, поэтому соревнования среди пожарных дружин проводятся постоянно. Здесь у каждого есть возможность продемонстрировать свое мастерство, обменяться опытом с коллегами и получить мощный стимул для развития".

АО "ТОАЗ" — один из крупнейших мировых производителей аммиака, карбамида и карбамидоформальдегидного концентрата, входящий в Группу "Уралхим". Производственные активы Компании включают семь агрегатов по производству аммиака и три агрегата по производству карбамида, расположенных в городе Тольятти (Самарская область).Группа "Уралхим" — один из мировых лидеров по производству минеральных удобрений и химической продукции. Совокупные производственные мощности Группы составляют около 25 млн тонн. Среди ключевых активов — ведущие российские компании АО "ОХК "Уралхим", ПАО "Уралкалий" и АО "ТОАЗ". Численность персонала Группы "Уралхим" составляет около 38 000 человек.

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