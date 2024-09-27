На выставке-форуме "Промышленный салон" обсудили возможности повышения производительности труда

Создание эффективной и конкурентоспособной экономики является одним из ключевых аспектов национальной стратегии. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, как председатель комиссии Госсовета по направлению "Промышленность" особо отмечает важность развития ключевых отраслей промышленности Самарской области.

О существующих мерах господдержки, результатах внедрения инструментов бережливого производства и перспективах на 2025–2030 гг. рассказала участникам форума первый заместитель директора Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК) Елена Дубовова.

РЦК является оператором национального проекта "Производительность труда", который утвержден президентом РФ Владимиром Путиным.

Цель нацпроекта — достижение роста производительности на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики на 5% к 2024 году.

Более 180 предприятий области оптимизируют производственные процессы.

В рамках нацпроекта предлагаются следующие меры поддержки: льготные займы в размере от 20 до 300 млн руб. сроком до пять лет; инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций, в 2024 г. размер этого вычета составит 50% для объектов основных средств 3-7 амортизационной группы. Данный вычет позволяет снизить размер ставки налога на прибыль, зачисляемого в областной бюджет, до 10%. Льгота направлена на стимулирование инвестиций в основные средства и поддержку предприятий в повышении их производительности; консультационная поддержка предприятий по улучшению производственных процессов в результате внедрения методик бережливого производства.

Эксперты РЦК совместно с командой от предприятия диагностируют текущее состояние производительности и разрабатывают целевые показатели для улучшений. Проводится обучение сотрудников, внедрение методологии проектного управления, создание потоков-образцов по повышению производительности труда, а также поддержка мотивации и изменений на предприятиях. Меры направлены на оптимизацию бизнес-процессов и повышение общей производительности труда на предприятиях за счет тиражирования практик.

"Нацпроект "Производительность труда" позволяет своими силами пересмотреть организацию производства. Предприятия не теряют ничего кроме потраченных ресурсов, поэтому предлагаю тем, кто проходит по базовым критериям, подать заявку на участие", — отметила Елена Дубовова.

Господдержка по повышению производительности труда будет продлена для предприятий обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства, туризма. Она включает в себя внедрение бережливых технологий, а также новые задачи, связанные с искусственным интеллектом, роботизацией и экономикой данных. Внедрение современных технологий, таких как искусственный интеллект и роботизация, станет важной частью стратегии повышения производительности труда.

Программами повышения производительности труда планируется охватить 40% крупных и средних компаний, а также 100% социальных организаций, таких как здравоохранение, образование, культура и социальная защита.

Эти перспективы направлены на создание эффективной и конкурентоспособной экономики, что является основным приоритетом на ближайшие годы.



