Команда из Самары примет участие в новом сезоне Международного чемпионата по битве роботов

В субботу, 28 сентября, в Москве стартует новый сезон международного чемпионата "Битва роботов". Соревнование пройдет во второй раз и станет площадкой для обмена опытом в сфере робототехники. Здесь изобретатели и лучшие технологии всего мира встречаются, чтобы показать свое мастерство.

"Битва роботов" - зрелищный чемпионат. Состязания проходят на специализированном высокотехнологичном ринге, где созданные командами прототипы наносят друг другу механический урон. Координатор чемпионата - министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Согласно распоряжению правительства Российской Федерации, с 2023 г. чемпионат проходит ежегодно.

В Самарской области поддержке отрасли информационных технологий и робототехники, а также созданию системных возможностей для ее дальнейшего развития уделяется особое внимание в работе областного правительства.

Так, участие в международном чемпионате по битве роботов - это для самарских ребят в первую очередь возможность проявить себя, реализовать самые смелые идеи, защитить честь Самарской области.

Участие в чемпионате примут 96 команд из России, Индии, Бразилии, Ирана, Белоруссии, Казахстана и Китая. В этом году он впервые пройдет по двум дисциплинам: соревнования для участников всех возрастов с роботом весом до 110 кг и битва мини-роботов для участников 10-17 лет с роботом весом до 1,5 кг. Победители пройдут в полуфинал и сразятся за звание чемпиона "Битвы роботов" сезона 2024 года.

Участники первого этапа - 48 команд. Среди них - команда Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П.Королева. На соревнованиях ее представит робот Dusya, созданный студенческим робототехническим клубом ROBOTIC.

Самарская команда состоит из пяти человек - это студенты третьего-четвертого курсов инженерных специальностей. "Все ребята привносят в проект свои уникальные компетенции благодаря своему опыту в робототехнике. К примеру, я занимаюсь беспилотными системами, Даня, наш пилот, - подводной робототехникой, - рассказал председатель клуба ROBOTIC Петрос Маркарян.

Говоря о проекте, руководитель клуба рассказал о непростой работе, предшествовавшей чемпионату. "Подготовка к соревнованию началась еще в прошлом году с закупок. Этим летом мы спроектировали и сделали нашего первого робота "Дусю 3.0", но после пермского этапа мы получили много нового опыта и разрушенную Дусю. Поэтому буквально за три недели между Пермью и Москвой мы, улучшив конструкцию робота и заменив большинство деталей, сделали новую "Дусю 3.1". Ее конструкционные особенности позволяют резко маневрировать, уворачиваясь от ударов соперников, при этом быстрое перемещение помогает подобраться к самым уязвимым местам роботов оппонентов и совершать критические удары вертикальным спиннером. Таким образом, мы готовы к битве. Наша главная цель на соревновании - показать крутое запоминающееся шоу", - поделился планами Петрос Маркарян.