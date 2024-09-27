Команда из Самары примет участие в новом сезоне Международного чемпионата по битве роботов

В субботу, 28 сентября, в Москве стартует новый сезон международного чемпионата "Битва роботов". Соревнование пройдет во второй раз и станет площадкой для обмена опытом в сфере робототехники. Здесь изобретатели и лучшие технологии всего мира встречаются, чтобы показать свое мастерство.
"Битва роботов" - зрелищный чемпионат. Состязания проходят на специализированном высокотехнологичном ринге, где созданные командами прототипы наносят друг другу механический урон. Координатор чемпионата - министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Согласно распоряжению правительства Российской Федерации, с 2023 г. чемпионат проходит ежегодно.
В Самарской области поддержке отрасли информационных технологий и робототехники, а также созданию системных возможностей для ее дальнейшего развития уделяется особое внимание в работе областного правительства.
Так, участие в международном чемпионате по битве роботов - это для самарских ребят в первую очередь возможность проявить себя, реализовать самые смелые идеи, защитить честь Самарской области.
Участие в чемпионате примут 96 команд из России, Индии, Бразилии, Ирана, Белоруссии, Казахстана и Китая. В этом году он впервые пройдет по двум дисциплинам: соревнования для участников всех возрастов с роботом весом до 110 кг и битва мини-роботов для участников 10-17 лет с роботом весом до 1,5 кг. Победители пройдут в полуфинал и сразятся за звание чемпиона "Битвы роботов" сезона 2024 года.
Участники первого этапа - 48 команд. Среди них - команда Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П.Королева. На соревнованиях ее представит робот Dusya, созданный студенческим робототехническим клубом ROBOTIC.
Самарская команда состоит из пяти человек - это студенты третьего-четвертого курсов инженерных специальностей. "Все ребята привносят в проект свои уникальные компетенции благодаря своему опыту в робототехнике. К примеру, я занимаюсь беспилотными системами, Даня, наш пилот, - подводной робототехникой, - рассказал председатель клуба ROBOTIC Петрос Маркарян.
Говоря о проекте, руководитель клуба рассказал о непростой работе, предшествовавшей чемпионату. "Подготовка к соревнованию началась еще в прошлом году с закупок. Этим летом мы спроектировали и сделали нашего первого робота "Дусю 3.0", но после пермского этапа мы получили много нового опыта и разрушенную Дусю. Поэтому буквально за три недели между Пермью и Москвой мы, улучшив конструкцию робота и заменив большинство деталей, сделали новую "Дусю 3.1". Ее конструкционные особенности позволяют резко маневрировать, уворачиваясь от ударов соперников, при этом быстрое перемещение помогает подобраться к самым уязвимым местам роботов оппонентов и совершать критические удары вертикальным спиннером. Таким образом, мы готовы к битве. Наша главная цель на соревновании - показать крутое запоминающееся шоу", - поделился планами Петрос Маркарян.
Последние комментарии
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!