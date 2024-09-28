Авито Работа запустила тест на факторы идеальной работы

Авито Работа запустила новый проект «Узнай свое место». Пользователи могут пройти тест, чтобы определить свои ключевые мотивирующие факторы в работе и найти наиболее подходящие вакансии. Уже трудоустроенным сотрудникам он поможет понять, что их не устраивает на текущем месте работы и как это можно изменить.
По данным опроса Авито Работы, проведенного в июле 2024 года, 65% самарцев участвовали в карьерных тестированиях или профориентационных мероприятиях. При этом 88% опрошенных считают, что такие инструменты помогают сделать правильный выбор профессии.
В ходе теста участникам предлагается выбрать желаемую профессию. Эта информация затем используется для фильтрации вакансий на Авито Работе с учетом ответов и предпочтений пользователя. По окончании теста соискатель получает профессиональный профиль, отражающий его карьерные приоритеты и ценности, представленные в виде тегов.
Каждый тег сопровождается подробным текстовым пояснением, раскрывающим значение этой ценности в контексте профессиональной деятельности пользователя. Такой подход позволяет соискателям лучше понять свои профессиональные стремления и эффективнее взаимодействовать с потенциальными работодателями.
После получения результата теста, пользователь может сразу перейти к подборке вакансий, соответствующих его профилю, и начать поиск работы.
В рамках проекта, прошедшие тест, могут принять участие в розыгрыше ценных призов от Авито Работы: фитнес-браслета, портативной колонки, планшета и других гаджетов. Кроме того, все посетители сайта могут создать себе "авитар" с подписью, отражающей их текущую карьерную ситуацию: «Хочу в отпуск», «Ищу свое место», «Люблю свою работу».
Последние комментарии
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.
Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!
А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.
То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.
Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.