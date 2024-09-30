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Общество

На проспекте Юных Пионеров в Самаре снесут стелу ветеранам КМПО им. Фрунзе

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МБУ Самары "Центр технического и хозяйственного обслуживания" ищет подрядчика, который выполнит работы по демонтажу стелы, расположенной на проспекте Юных Пионеров в Кировском районе Самары (Аллея трудовой славы). На эти цели выделяют 6,36 млн рублей.

Речь идет о демонтаже мемориального объекта "Стела ветеранам КМПО им. М. В. Фрунзе в честь 50-летия Победы в ВОВ 1941-1945".

Стела состоит из двух металлических конструкций в виде усеченных полуцилиндров, установленных на постамент прямоугольной формы со встроенными лестничными маршами, облицованный гранитом. Верхняя площадка постамента и лестничные марши оборудованы перилами.

Победитель торгов определится после 2 октября. Он должен выполнить демонтаж в течение 60 календарных дней. В последующем на этом месте появится новое мемориальное сооружение, отмечается в документах к закупке.

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