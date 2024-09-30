На проспекте Юных Пионеров в Самаре снесут стелу ветеранам КМПО им. Фрунзе

МБУ Самары "Центр технического и хозяйственного обслуживания" ищет подрядчика, который выполнит работы по демонтажу стелы, расположенной на проспекте Юных Пионеров в Кировском районе Самары (Аллея трудовой славы). На эти цели выделяют 6,36 млн рублей.
Речь идет о демонтаже мемориального объекта "Стела ветеранам КМПО им. М. В. Фрунзе в честь 50-летия Победы в ВОВ 1941-1945".
Стела состоит из двух металлических конструкций в виде усеченных полуцилиндров, установленных на постамент прямоугольной формы со встроенными лестничными маршами, облицованный гранитом. Верхняя площадка постамента и лестничные марши оборудованы перилами.
Победитель торгов определится после 2 октября. Он должен выполнить демонтаж в течение 60 календарных дней. В последующем на этом месте появится новое мемориальное сооружение, отмечается в документах к закупке.
Последние комментарии
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!