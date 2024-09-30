Программа долгосрочных сбережений поможет создать финансовую подушку и получать дополнительный доход в будущем

Программа долгосрочных сбережений начала свою работу с января 2024 года. Это инструмент, который позволит получать гражданам дополнительный доход в будущем или создать подушку безопасности на любые цели. Подробнее о программе рассказала Юлия Горбатова, начальник отдела Центра надзора за финансовыми посредниками Волго-Вятского ГУ Банка России.

— Что такое программа долгосрочных сбережений?

— Программа долгосрочных сбережений — это сберегательно-накопительный инструмент, который начал работать в России с 1 января 2024 года. Главной особенностью этого инструмента является то, что участники программы могут в течение определенного срока получать от государства прибавку к своим накоплениям.

Операторами программы являются негосударственные пенсионные фонды. То есть вы заключаете договор с НПФ, который подключился к программе и уже в него делаете взносы.

Цель программы — помочь гражданам сформировать дополнительный капитал при поддержке государства на свои приоритетные цели в будущем.

Такими целями могут быть покупка жилья, обучение детей или просто дополнительный доход в будущем. Если вы официально работали с период с 2002 по 2014 годы, у вас есть пенсионные накопления — это часть государственной пенсии в будущем, которая находится на вашем личном пенсионном счете в социальном фонде России или негосударственном пенсионном фонде. Эту часть также можно перевести в программу долгосрочных сбережений.

— Почему гражданину выгодно участвовать в программе долгосрочных сбережений?

— Можно получить софинансирование со стороны государства, если гражданин делает личные взносы. Размер софинансирования составляет до 36 тысяч рублей в год. Предусмотрен налоговый вычет на взносы участников программы, а также инвестиционный доход при соблюдении.

— Как защищены сбережения по программе долгосрочных сбережений?

— Взносы по программе долгосрочных сбережений, а также инвестиционный доход застрахованы государством на сумму до 2,8 млн рублей. Это в два раза выше, чем страхование банковских вкладов.

— Когда человек начнет получать выплаты от НПФ?

— Выплаты возможны по окончании срока действия договора (это 15 или более лет), а также при достижении гражданином определенного возраста (для женщин — 55 лет, для мужчин — 60 лет).

— Какие варианты периодичности выплат предусмотрены?

— Это могут быть пожизненные выплаты. Выплаты на срок не менее 10 лет. Кроме того, договором с НПФ могут быть предусмотрены иные варианты.

— Может ли участник забрать свои деньги досрочно?

— Участник программы может забрать свои деньги досрочно в любой момент. Однако он не сможет получить инвестиционный доход и сумму полученных вычетов. Программа предусматривает ряд особых жизненных ситуаций, когда ее участники могут забрать все свои сбережения, включая инвестиционный доход. К таким случаям относится оплата дорогостоящего лечения. Перечень заболеваний определяется Правительством РФ, и что очень важно, сбережения наследуются правопреемником.