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Транспорт Транспорт и связь

Из Самары возобновляются рейсы в Шарджу со 2 октября

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Из Курумоча со 2 октября вновь появились рейсы в Шарджу (ОАЭ).

Полеты запланировала авиакомпания Air Arabia. Рейсы из аэропорта Курумоч в аэропорт Шарджи будут выполняться три раза в неделю – по понедельникам, четвергам и субботам.  Плановое время вылета из Самары – в 00:40, время прибытия в аэропорт Шарджи -  05:20

Рейсы будут осуществляться самолетах Airbus А320 вместимостью до 179 пассажиров. Продолжительность полета – около 5 часов.

Более подробно ознакомиться с расписанием рейсов можно на сайте аэропорта, с условиями перевозки – на сайте авиаперевозчика.

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