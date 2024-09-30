Из Самары возобновляются рейсы в Шарджу со 2 октября

Из Курумоча со 2 октября вновь появились рейсы в Шарджу (ОАЭ).

Полеты запланировала авиакомпания Air Arabia. Рейсы из аэропорта Курумоч в аэропорт Шарджи будут выполняться три раза в неделю – по понедельникам, четвергам и субботам. Плановое время вылета из Самары – в 00:40, время прибытия в аэропорт Шарджи - 05:20

Рейсы будут осуществляться самолетах Airbus А320 вместимостью до 179 пассажиров. Продолжительность полета – около 5 часов.

Более подробно ознакомиться с расписанием рейсов можно на сайте аэропорта, с условиями перевозки – на сайте авиаперевозчика.