Из Самары возобновляются рейсы в Шарджу со 2 октября

Из Курумоча со 2 октября вновь появились рейсы в Шарджу (ОАЭ).
Полеты запланировала авиакомпания Air Arabia. Рейсы из аэропорта Курумоч в аэропорт Шарджи будут выполняться три раза в неделю – по понедельникам, четвергам и субботам. Плановое время вылета из Самары – в 00:40, время прибытия в аэропорт Шарджи - 05:20
Рейсы будут осуществляться самолетах Airbus А320 вместимостью до 179 пассажиров. Продолжительность полета – около 5 часов.
Более подробно ознакомиться с расписанием рейсов можно на сайте аэропорта, с условиями перевозки – на сайте авиаперевозчика.
Последние комментарии
То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.
Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.
Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.
Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.