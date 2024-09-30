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Т1 Интеграция: конкурентоспособную САПР продемонстрировали на форуме Микроэлектроника 2024

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Т1 Интеграция (Холдинг Т1), один из лидеров рынка системной интеграции в России, приняла участие в десятом форуме "Микроэлектроника 2024" и продемонстрировала возможности собственного продукта в области мультидисциплинарного инженерного анализа (CAE). Участники форума смогли поближе познакомиться с отечественным решением, которое обеспечивает численное моделирование течения жидкости и газа, теплообмена, теплового и солнечного излучения, оптики, оснащенности и заметности, механической прочности, а также электричества, электромагнетизма, целостности питания и сигнала, фотоники.

Алексей Харитонович, руководитель направления инженерного анализа и продуктовой разработки Т1 Интеграция, принял участие в дискуссиях, посвященных проектированию и моделированию электронных компонентов и систем, а также проблемам создания дорожной карты развития фотоники. Эксперт рассказал о возможностях САПР и ее роли в развитии отечественной электроники.

"Т1 Интеграция стремится предложить российскому ИТ-рынку мощный и надежный инструмент для решения задач повышения производительности предприятий, уменьшения затрат на разработку и проектирование изделий. Для этого наша команда сосредоточилась на создании отечественного CAE-решения с фокусом на электронику. Разработка, продемонстрированная участникам Форума, поможет справляться с актуальными вызовами, которые стоят перед российской электронной промышленностью", — комментирует Алексей Харитонович, руководитель направления инженерного анализа и продуктовой разработки Т1 Интеграция.

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