В Самарской области в суд передано дело нефтеврезчиков

В Самарской области закончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. п. а, б ч. 4 ст. 158 (кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере) в отношении девяти жителей региона, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По данным следствия, обвиняемые в октябре 2023 г. похитили свыше 70 тонн товарной нефти из нефтепровода вблизи пос. Гражданский Красноармейского района на общую сумму около 4 млн руб., причинив тем самым предприятию материальный ущерб в особо крупном размере.
Полицейские во время осмотра места происшествия изъяли автотранспорт, насос, шланги, и другие необходимые для следствия улики, а также изъяты образцы нефтепродуктов, которые в дальнейшем направлены на экспертизу.
Оперативники установили, что двое из задержанных, жители областного центра ранее судимы за аналогичные преступления.
В рамках предварительного расследования проведено 16 обысков в жилище и помещениях, 27 осмотров предметов и документов, допрошены в качестве свидетелей 24 лица.
В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек