Сборная ТОАЗа по баскетболу завоевала серебро на чемпионате города

Корпоративные команды ТОАЗа показали высокие результаты в чемпионате Тольятти по баскетболу 3×3 и областном турнире по футболу. Эти соревнования проходили в городе впервые. В нем приняли участие 29 команд.
Сборная "Тольяттиазота" заняла второе место, уступив в финальной встрече соперникам со счетом 13:14. В корпоративном зачете соревнований сборная предприятия заняла первое место.
Областной турнир по футболу объединил шесть сильнейших корпоративных команд региона. Команда "Тольяттиазот", проведя 4 матча, заняла первую ступень пьедестала.
"Корпоративные команды "Тольяттиазота" регулярно принимают участие в соревнованиях различного уровня, всегда показывая достойные результаты. Материальное обеспечение сборных, проведение бесплатных тренировок, поддержание командного духа — все это позволяет сотрудникам предприятия реализовывать себя в спорте, а также пополнять копилку наград ТОАЗа", — директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.
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