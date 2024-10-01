Сборная ТОАЗа по баскетболу завоевала серебро на чемпионате города

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Корпоративные команды ТОАЗа показали высокие результаты в чемпионате Тольятти по баскетболу 3×3 и областном турнире по футболу. Эти соревнования проходили в городе впервые. В нем приняли участие 29 команд.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"