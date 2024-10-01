Полпред президента России Игорь Комаров встретился с участником программы "Время героев" Александром Тихоновым

В понедельник, 30 сентября, в Москве полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров встретился со своим подопечным - полковником Александром Тихоновым, участником программы "Время героев".

Поводом для встречи послужило завершение первого образовательного модуля программы "Время героев", подготовленной Высшей школой государственного управления Президентской академии по поручению главы государства Владимира Путина для участников СВО.

Александр Тихонов приступил к стажировке в конце июля. В целях формирования необходимых компетенций для него была разработана специальная программа. За два месяца он на практике познакомился с основами государственного и муниципального управления, деятельностью органов государственной власти в субъектах федерации округа и аппарата полномочного представителя.

В рамках первого образовательного модуля программы "Время героев" полковник Александр Тихонов посетил семь регионов ПФО (Башкортостан, Чувашию, Кировскую, Нижегородскую, Оренбургскую, Самарскую и Пензенскую области). Почти в каждом субъекте Александр Тихонов посетил региональный филиал Госфонда "Защитники Отечества", в Центре управления регионом (ЦУР), посетил образовательные учреждения Министерства обороны России и площадки окружных проектов "Гвардеец", "Кадет Приволжья", где пообщался с ребятами в рамках уроков Мужества. В числе масштабных мероприятий - Совет округа, Всероссийский молодежный форум "Иволга", Ассоциация городов Поволжья и Ассоциация законодателей ПФО, на которых Александр Тихонов работал вместе со своим наставником - полномочным представителем президента России в ПФО Игорем Комаровым.

В ходе встречи полпред обсудил с Александром Тихоновым итоги его стажировки и перспективы работы.

"Государственная гражданская служба не менее ответственна, чем военная, и требует серьезных управленческих навыков, компетенций и знаний в социально-экономической сфере, но, главное, желания помогать людям, - подчеркнул полпред. - У каждого направления госслужбы своя специфика, задачи и возможности. Уверен, что по итогам стажировки у вас сложилось четкое понимание, как работают региональные органы власти и как принимаются решения. Вы также познакомились с деятельностью нашего аппарата и его основными задачами. Надеюсь, приобретенные навыки и личный опыт помогут определиться с направлением вашей будущей деятельности".

Игорь Комаров также отметил, что полковник Александр Тихонов успешно прошел программу стажировки, объявленную президентом РФ Владимиром Путиным, благодаря трудолюбию, целеустремленности, искренности, желанию сделать все возможное для процветания нашей большой страны.

В свою очередь, Александр Тихонов поблагодарил полпреда за наставничество и поддержку.

Участниками первого потока программы "Время героев" стали 83 военнослужащих СВО, прошедшие строгий отбор. Один из них - Александр Тихонов, уроженец с. Яльчики Чувашской Республики - с первых дней начала СВО был на передовых позициях. За успешное выполнение боевых задач награжден пятью орденами, в том числе тремя орденами Мужества.

Цель программы "Время героев" - формирование кадрового потенциала руководителей органов государственной и муниципальной власти, а также государственных компаний из числа участников специальной военной операции. Ожидается, что по итогам обучения и практики они усилят кадровый управленческий потенциал России.

В Самарской области запущена региональная программа "Школа героев", которая служит продолжением президентской кадровой программы "Время героев". На встрече с главой государства губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев представил Владимиру Путину региональный проект и получил поддержку. Вчера в Самаре прошло первое собрание с участниками "Школы героев".

"Выпускники "Школы героев" смогут трудоустроиться в различные структуры, в том числе на важнейшие предприятия Самарской области, в органы государственной и муниципальной власти. Наши бойцы уже делом доказали, что готовы самоотверженно служить Родине. Поэтому мы обязаны сделать так, чтобы у них была возможность и дальше работать на благо Самарской области и всей страны", - подчеркнул глава Самарской области Вячеслав Федорищев.